L'embellie se poursuit en Europe en attendant le sort du DG de Nvidia

Les principales Bourses européennes sont orientées dans le vert jeudi dans les premiers échanges en attendant la décision sur le sort du directeur général de Nvidia NVDA.O Jensen Huang qui pourrait influer sur la tendance dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,56% à 8.379,75 points vers 08h25 GMT, après une hausse de 0,66% mercredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,28% et à Francfort, le Dax .GDAXI monte 1,07%, après avoir atteint en séance un sommet historique à 26.971,32 points.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,28% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,33%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,32%, soutenu en premier par le secteur de la santé (+1,37%), suivi de celui de la consommation et de l'immobilier. Le principal indice paneuropéen a touché en séance un record à 665,63 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une légère baisse pour le Dow Jones .DJI , un repli 0,43% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un recul de 0,88% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert.

Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O s'est réuni pour décider de l'avenir de Jensen Huang alors que le géant technologique est éclaboussé par des informations de presse selon lesquelles son directeur général a eu deux liaisons extraconjugales, dont une avec une femme accusée d'être une espionne pour la Chine.

L'action Nvidia plonge de 8,8% dans les transactions hors séance, une décision étant imminente selon plusieurs médias américains.

"Nvidia se trouve au cœur d'un écosystème d'IA de plus en plus interconnecté", note Charu Chanana, cheffe stratège en investissements chez Saxo Bank. "Ses difficultés surviennent à un moment où le financement, les dépenses d'investissement des hyperscalers, les valorisations et les rendements des investissements dans l'IA faisaient déjà l'objet d'une attention particulière", a-t-elle ajouté.

Les nouvelles interrogations sur Nvidia surviennent cependant au lendemain d'une embellie en Bourse pour le secteur technologique, portée par les résultats et prévisions de la société de "néocloud" CoreWeave, qui a éloigné le spectre d'une bulle spéculative autour de l'IA, ce qui permet aux indices de résister pour le moment.

L'Europe est en outre relativement peu exposée aux valeurs technologiques. L'indice de la "tech" sur le Stoxx 600 .SX8P perd néanmoins 1,2%, tandis qu'ASML ASML.AS (-2,98%) et d'autres valeurs liées à l'IA sont en repli en raison de l'incertitude quant aux perspectives du secteur si Nvidia devait faire face à un changement de dirigeant.

De nombreux résultats d'entreprises animent par ailleurs les échanges. Les sociétés du Stoxx 600 sont en voie d'afficher une croissance trimestrielle de leurs bénéfices de 25%, la plus forte en quatre ans, selon les données compilées par LSEG.

Les entreprises du secteur de l'énergie sont les principales contributrices à cette croissance. L'indice du pétrole et du gaz .SXEP en Europe a gagné en un an plus de 37%.

Le groupe de luxe britannique Burberry BRBY.L bondit de 6,75% après l'annonce de ventes au détail comparables au deuxième trimestre supérieures aux attentes. Le secteur du luxe en Europe .STXLUXP prend 1,58%.

Siemens SIEGn.DE gagne 3,72% après avoir relevé sa prévision de croissance dans un contexte de demande soutenue pour ses trains et ses centres de données liés à l'IA.

Merck Kgaa MRCG.DE avance de 2,44% après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, pour la troisième fois depuis le début de l'année.

Les assureurs Allianz ALVG.DE (+1,49%) et Zurich Insurance ZURN.S (+1,32%) sont recherchés après leurs résultats trimestriels, tandis que le groupe belge de banque et d'assurance KBC KBC.BR chute de 3,56% après les siens.

Rolls Royce RR.L , qui a fait état d'une forte demande dans ses activités aérospatiales civiles et de défense, tout en réaffirmant ses prévisions annuelles, prend 2,10%.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Johann M Cherian et Anjana Jayakrishnan Nair, édité par Augustin Turpin)