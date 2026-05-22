L'EMA approuve le comprimé Wegovy de Novo, premier médicament amaigrissant oral disponible en Europe

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* Le comprimé Foundayo de Lilly a été lancé aux États-Unis après avoir reçu l'autorisation de la FDA en avril

* La recommandation de l'EMA s'appuie sur une étude montrant une perte de poids moyenne de 16,6 % avec le comprimé Wegovy

* La Commission européenne examinera la recommandation de l'EMA avant d'accorder l'autorisation de mise sur le marché

(Ajout des plans de lancement au paragraphe 4 et des commentaires des médecins aux paragraphes 8 et 9) par Bhanvi Satija et Puyaan Singh

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché du comprimé amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , a annoncé vendredi l'organisme de réglementation, ouvrant ainsi la voie à ce qu'il devienne le premier médicament amaigrissant oral en Europe, devançant son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Cette recommandation intervient alors que la concurrence entre Novo et Lilly s'intensifie, les deux sociétés cherchant à accroître leur part du marché en plein essor des médicaments contre l'obésité, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie selon les analystes, en se développant dans le domaine des traitements oraux.

Novo a lancé le comprimé aux États-Unis plus tôt cette année après avoir obtenu l'autorisation de la FDA , ce qui lui a permis de prendre une longueur d'avance. Le comprimé amaigrissant de Lilly, Foundayo, a été lancé en avril après avoir été approuvé aux États-Unis.

Ce comprimé, que Novo prévoit de commercialiser sur certains marchés hors des États-Unis au second semestre 2026, contient du sémaglutide, le même principe actif que celui utilisé dans ses médicaments injectables à succès Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.

La recommandation de l'EMA s'est appuyée sur les données d'une étude de phase avancée dans laquelle les patients prenant le comprimé de Wegovy à 25 milligrammes ont perdu en moyenne 16,6 % de leur poids corporel, contre 2,7 % pour ceux sous placebo sur une période de 64 semaines.

Les données préliminaires solides sur les prescriptions aux États-Unis pour les comprimés de Novo et de Lilly ont conforté l'idée que les traitements oraux peuvent stimuler l'expansion du marché en attirant de nouveaux patients, plutôt qu'en se contentant de faire passer les utilisateurs des injections aux comprimés.

“L'aversion pour les aiguilles est un obstacle réel, mais peu discuté, dans la prise en charge de l'obésité, et un comprimé à prise unique quotidienne y répond directement”, a déclaré le Dr Anita Phung, médecin chercheuse et responsable médicale chez Lindus Health.

Le Dr Phung a également déclaré que “le succès réglementaire ne se traduit pas automatiquement par une disponibilité clinique à grande échelle”, ajoutant que “les procédures nationales de remboursement varient considérablement à travers l’Europe… (le Wegovy injectable) reste soumis à des restrictions dans de nombreux (États membres de l’UE), souvent distribué par des services spécialisés dans la gestion du poids plutôt que remboursé au niveau des soins primaires.”

Les recommandations formulées par le Comité des médicaments à usage humain de l'EMA vont désormais être examinées par la Commission européenne en vue de l'autorisation de mise sur le marché.