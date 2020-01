(AOF) - Amplegest pense que les marchés actions évolueront globalement de la même manière que les bénéfices des sociétés. Le consensus table aujourd'hui sur une hausse des profits de l'ordre de 5 à 10% en 2020. Le potentiel des obligations parait en revanche faible compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt, estime la société de gestion. Une remontée lente et progressive de ceux-ci ne serait pas un obstacle et ne ferait qu'accompagner l'amélioration de la conjoncture. Elle ne serait pas forcément mal perçue.

Une hausse plus brutale et non anticipée impacterait l'ensemble des marchés financiers. L'élément taux sera déterminant dans les allocations d'Amplegest en 2020.

"Cette année qui s'achève est un soulagement après le difficile exercice 2018. Elle nous permet d'aborder 2020 plus sereinement, mais conscients de la nécessité d'adaptations rapides dans un environnement politique et financier toujours plus complexe", souligne la société de gestion.