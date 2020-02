Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'EI revendique l'attaque commise contre une caserne algérienne Reuters • 11/02/2020 à 15:00









ALGER, 11 février (Reuters) - Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mardi l'attaque suicide commise dimanche contre une caserne de l'armée algérienne située près de la frontière malienne. L'attaque a été conduite par un kamikaze qui a précipité un véhicule chargé d'explosifs en direction du bâtiment mais il a été intercepté avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du site. L'explosion qui a suivi a tué une sentinelle et l'auteur de l'attentat. "Le frère martyr Omar al Ansari (..) est entré dans la base et a fait exploser sa voiture", a dit l'EI dans un communiqué. (Lamine Chikhi, version française Nicolas Delame)

