L'Égypte signe des accords de prospection pétrolière et gazière d'une valeur de plus de 121 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Égypte a signé trois accords d'investissement d'une valeur de plus de 121 millions de dollars pour l'exploration pétrolière et gazière dans le désert occidental, le golfe de Suez et le nord du Sinaï.

Ces accords ont été signés avec Parenco Egypt, Dragon Oil, basé à Dubaï, et Apache, pour environ 46 millions de dollars, 40,5 millions de dollars et 35 millions de dollars respectivement.