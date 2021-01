L'effet GamseStop provoque une frénésie sur l'argent

(AOF) - Le cours des contrats à terme sur l'argent s'envolent aujourd'hui, après qu'un utilisateur du forum WallStreetBets de Reddit, le même forum sur lequel avait débuté la polémique sur GameStop, a publié un article à propos de l'exécution d'un "short squeeze" sur le métal précieux. Ce dernier gagne 4,71% aujourd'hui au Comex, à 26,59 dollars l'once. Un mouvement qui s'inscrit dans la tendance générale de la part des traders souhaitant se réorienter vers d'autres classes d'actifs suite à la flambée de titres sous-évalués comme GameStop ou AMC.

Un "short squeeze" se produit lorsque des vendeurs à découvert empruntent un actif, le vendent et essaient de le racheter à des prix plus bas. Si le prix de l'actif augmente fortement, les vendeurs à découvert sont obligés de racheter à des prix plus élevés pour minimiser leurs pertes, se faisant ainsi "presser" ("squeezed") hors du marché.