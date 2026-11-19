L'édito de Mike Dolan / Le "dollar IA" est arrivé. Mais son orientation n'est pas encore fixée

par Mike Dolan

L'IA influence de plus en plus l'évolution du dollar américain , ou du moins la course aux investissements qui l'entoure. Le seul problème est que les experts en devises ne parviennent pas à s'accorder sur le fait de savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire.

Rares sont ceux qui doutent que la croissance économique américaine , apparemment à l'épreuve du feu ces deux dernières années, ait été considérablement gonflée par l'impact de l'essor fulgurant de l'IA.

Cela reflète l'explosion, à hauteur de mille milliards de dollars, des investissements dans les centres de données, les puces et les équipements informatiques dédiés à l'IA, ainsi que les « effets de richesse » plus nébuleux liés aux hausses des cours boursiers qui en découlent.

Les estimations varient, mais de nombreux analystes affirment que l'IA est directement ou indirectement responsable d'au moins un tiers de la croissance du produit intérieur brut américain (PIB) cette année.

Ce constat semble simple en soi, mais la mesure dans laquelle la valeur du dollar est liée à l'IA est plus nuancée.

Certains mettent l'accent sur l'avance des États-Unis en matière d'IA par rapport aux autres économies comme facteur de hausse du dollar, tandis que d'autres envisagent un "dollar de l'IA" sous l'angle de la balance des paiements et à travers le prisme des flux de capitaux transfrontaliers.

Personne ne doute de l'importance de l'IA pour les marchés des changes. Quant à savoir comment cela se traduira concrètement, c'est une autre histoire.

Dollar index surges to highest in 19 months

L'IA ET LA FED

À la base, la relance de la croissance américaine, de l'inflation et des anticipations de taux d'intérêt induite par le boom de l'IA est clairement favorable au dollar — tant que les États-Unis conservent leur avance et la part du lion des investissements qui y sont injectés.

Même si cela pourrait changer à mesure que la vague initiale d'investissements américains ralentit, nous n'en sommes pas encore là aux yeux de la plupart des observateurs. Le dollar reflète clairement les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait relever ses taux de manière agressive pour tempérer un boom alimenté par l'IA et maîtriser l'inflation, les investisseurs étant convaincus que l'économie peut le supporter alors que d'autres banques centrales hésitent.

Euro/dollar currency rate and 2-year transatlantic yield gap

Depuis le début de la guerre en Iran fin février, l'économie américaine a facilement surmonté le choc lié au prix du carburant , et l'essor de l'IA semble en être en grande partie responsable.

Signe que ces prévisions pessimistes se sont révélées très éloignées de la réalité, les indices de surprise économique américains compilés par Citi ont atteint ce mois-ci leur niveau le plus élevé depuis trois ans, contrastant fortement avec leurs équivalents de la zone euro, qui sont redevenus négatifs pour la première fois en quatre mois.

Transatlantic economic surprises diverge

Il n'est donc guère surprenant que la parité euro/dollar EUR= soit tombée cette semaine sous la barre des 1,10 dollar pour la première fois depuis mars de l'année dernière, tandis que l'indice global du dollar .DXY a atteint son plus haut niveau depuis plus de 19 mois.

L'IA RÉVISE LES PERSPECTIVES DE CHANGE DANS LES DEUX SENS

Mais attention. Cette flambée du dollar intervient alors même que les investisseurs des géants de la tech s'inquiètent des valorisations des entreprises d'IA et craignent un ralentissement des dépenses d'investissement, les victoires démocrates aux élections de mi-mandat suscitant des appels à un certain recul, ne serait-ce que partiel, en matière de centres de données.

L'ampleur de la correction des valeurs liées à l'IA est dévastatrice depuis six semaines, l'indice américain Philadelphia Semiconductor .SOX ayant perdu près de 30 % depuis début octobre.

Alors, pourquoi le fameux "dollar de l'IA" n'a-t-il pas suivi le mouvement?

Le billet vert est-il simplement à la traîne, ou reste-t-il focalisé sur les anticipations exacerbées de hausse des taux de la Fed? Ou bien bénéficie-t-il d'une demande de valeur refuge liée aux craintes de turbulences sur les marchés boursiers?

Les stratèges en devises de Barclays ont estimé cette semaine que leur vision haussière du "dollar de l'IA" restait tout à fait intacte pour l'année prochaine.

Leur analyse repose sur le fait que le dollar suit principalement les chiffres des dépenses d'investissement dans l'IA, qui ont été le moteur de la surperformance du PIB, obligeant la Fed à réévaluer le niveau de marge de manœuvre restant dans l'économie et le niveau des taux d'intérêt neutres.

Barclays chart on how AI capex growth dwarfs next year's 'fiscal drag'

Ainsi, malgré la correction des cours des actions du secteur de l'IA, les estimations des dépenses d'investissement des hyperscalers pour l'année prochaine n'ont toujours pas changé — pas même depuis les élections de mi-mandat.

En conséquence, l'équipe de Barclays estime que le dollar continuera de tirer parti de cette situation plutôt que de la volatilité du marché boursier en soi.

Mais les questions sont aussi nombreuses que les réponses.

Une forte correction, voire un effondrement des valeurs technologiques, pourrait bien remettre très rapidement en cause les plans d'investissement et anéantir tout "effet de richesse" issu de la hausse boursière alimentée par l'IA au cours des 18 derniers mois.

Un ralentissement du déploiement de l'IA commencerait alors à réduire les prévisions de PIB, atténuant la pression à la hausse sur les taux de la Fed et, en fin de compte, pesant sur le dollar.

Quelle est la probabilité d'un tel scénario?

L'enquête menée en novembre par Bank of America auprès de gestionnaires de fonds internationaux apporte quelques éclaircissements. Ce sondage a révélé que les gestionnaires d'actifs ont réduit ce mois-ci leurs allocations dans le secteur technologique de manière sans précédent depuis 20 ans, avec un pourcentage net record de près de 40 % des personnes interrogées estimant que les entreprises "investissent de manière excessive".

Le plus révélateur est peut-être que plus de la moitié des fonds s'attendent à ce qu'au moins un hyperscaler réduise ses dépenses d'investissement au cours des six prochains mois.

Les dépenses d'investissement dans l'IA peuvent donc rester votre fil conducteur, mais cela ne signifie pas pour autant que le "dollar de l'IA" soit la valeur sûre pour 2027 que les marchés se sont récemment empressés d'intégrer dans leurs cours.

Bank of America charts on what fund managers think of capex spending outlook

"CHIPDOLLARS"

Il existe toutefois une autre façon d'envisager le lien entre l'IA et le dollar.

La Deutsche Bank présente son concept de "chipdollars", à l'instar des pétrodollars d'autrefois. Selon elle, le commerce mondial des puces électroniques dépasse désormais celui du pétrole et du gaz pour la première fois de l'histoire, ce qui laisse entrevoir des perspectives moins favorables pour le dollar.

Deutsche Bank charts on chips versus oil trade over time

L'essentiel du point de vue de la Deutsche Bank est que la plupart des puces conçues aux États-Unis sont fabriquées en dehors du pays, principalement en Asie.

La demande de puces ayant explosé et les prix ayant augmenté, d'énormes excédents se sont accumulés dans ces pays. Une grande partie de ces liquidités a été réinjectée sur les marchés financiers américains, principalement dans des actions plutôt que dans des titres du Trésor comme par le passé.

Estimant les flux étrangers vers les actions américaines à plus de 1 000 milliards de dollars cette année, la banque allemande a déclaré que ce financement des déficits américains soutenait le dollar et finançait les entreprises à l'origine du développement de l'IA, avant de revenir vers les puces électroniques dans un nouveau cycle de "circularité" transfrontalière.

Cependant, un problème majeur réside dans le fait que les actions sont trois fois plus volatiles que les bons du Trésor, et les valeurs technologiques jusqu'à dix fois plus.

"La dépendance croissante du dollar à l'égard de capitaux intrinsèquement plus risqués devrait se traduire, à terme, par une plus grande volatilité du dollar américain", a écrit Mallika Sachdeva, stratège chez Deutsche.

Il ne fait aucun doute que le "dollar de l'IA" est désormais une réalité. C'est simplement qu'il pourrait évoluer dans un sens ou dans l'autre l'année prochaine — à l'instar de son prédécesseur traditionnel.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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