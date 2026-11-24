L'edito de McGeever / l'intervention de Trump dans l'affaire Nvidia bouleverse les codes de Wall Street

par Jamie McGeever

Les investisseurs étaient en liesse lundi à l'annonce du retour de Jensen Huang au poste de directeur général du géant de l'IA Nvidia NVDA.O . Mais ce revirement extraordinaire soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, notamment quant aux implications à long terme pour Wall Street et le « marché libre » américain.

Le retour de Huang après seulement 11 jours, qui, selon le président américain Donald Trump, n'aurait pas eu lieu sans son intervention personnelle, remet en question l'éthique d'entreprise, la gouvernance, la confiance et la responsabilité aux États-Unis, sans parler de la séparation supposée entre Washington et Wall Street.

Huang a repris la tête de Nvidia seulement 11 jours après avoir démissionné suite à des allégations de multiples relations extraconjugales avec des subordonnés et une espionne chinoise présumée dont l'ancien employeur, la société singapourienne Megaspeed , venait d'être mise sur liste noire par le gouvernement américain. La semaine dernière encore, le président de Nvidia, Harvey Jones, avait déclaré que le conseil d'administration ne réintégrerait pas Huang.

Il n'est pas surprenant que l'administration Trump considère Nvidia, ainsi que l'écosystème financier de l'IA qui gravite autour de l'entreprise, comme « trop grand pour faire faillite ». La chute du cours de l'action Nvidia avait fait perdre des milliers de milliards de dollars au marché boursier américain, et cette déroute menaçait de faire boule de neige. Trump avait déclaré publiquement qu'il souhaitait le retour de Huang.

Les investisseurs étaient clairement d'accord. L'indice Nasdaq .IXIC a bondi de 7 % après l'annonce de lundi, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a grimpé de 14 %, et le titre Nvidia a explosé de plus de 30 %.

Mais le retour soudain de Huang est stupéfiant. Huang et Nvidia font toujours l'objet de multiples enquêtes menées par les régulateurs, les autorités et le Congrès américains sur un large éventail de questions, notamment le détournement éventuel de puces d'IA vers la Chine, des soupçons d'espionnage chinois, des problèmes comptables et financiers, ainsi que des préoccupations en matière de droit de la concurrence.

L'approche confuse de la Maison Blanche suscite également des inquiétudes.

Dimanche 15 novembre, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré dans l'émission « Sunday Morning Futures » sur Fox News que Nvidia faisait l'objet d'une enquête pour une « culture de non-conformité » et qu'il fallait chercher « en dehors de l'entreprise » pour remplacer Huang.

Une semaine plus tard, la position de M. Bessent s'était considérablement adoucie. Interrogé sur ses propos précédents, il a déclaré à l'émission « Face the Nation » de CBS: « Eh bien, Jensen est désormais à l'extérieur. »

Les investisseurs sont peut-être ravis, mais une fois l'euphorie retombée, leur humeur risque de se détériorer considérablement lorsqu'ils prendront conscience de ce qui vient d'arriver à la séparation entre Wall Street et le pouvoir public.

«TOUT CE QU'IL FAUT» ?

Que le rôle de la Maison Blanche dans cette saga soit perçu comme positif ou négatif dépend de la façon dont on considère l'influence croissante du gouvernement sur les entreprises privées.

Ce n'est pas la première incursion de l'administration Trump dans le secteur privé. Elle a acquis une participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O , détient une « action d'or » dans US Steel et s'est assurée jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires provenant de certaines ventes de puces réalisées par Nvidia et Advanced Micro Devices AMD.O en Chine.

Mais le retour de Huang se situe à un tout autre niveau. De nombreux investisseurs pourraient être choqués par ce qui semble être une ingérence politique éhontée dans l'une des entreprises les plus importantes du pays, et les détracteurs diront que les « gourous » milliardaires de la tech jouent selon des règles différentes de celles du reste du pays. Ou selon aucune règle du tout. Comment cela peut-il refléter des marchés « libres et équitables »?

Pour d'autres, l'intervention de Trump s'apparente à l'engagement pris par l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro en 2012, de faire « tout ce qu'il faudra » pour sauver l'euro. Le gouvernement américain a laissé entendre qu'il ferait essentiellement tout ce qu'il faut pour soutenir le secteur technologique et s'assurer que les États-Unis devancent la Chine dans la course mondiale à l'IA. Si cela permet de stabiliser le marché boursier, pourquoi parier contre les valeurs technologiques aujourd'hui?

Cela remet bien sûr en question la notion de marchés efficients et la définition même d'un actif à risque, et soulève la question de l'« aléa moral ».

PAR LA PORTE D'ENTRÉE, PAR LA PORTE DE SORTIE

Les marchés ont peut-être salué le retour de l'« outsider », mais les investisseurs devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent. Si la Maison Blanche peut contribuer à nommer quelqu'un au poste de directeur général, elle peut vraisemblablement le destituer également.

« Devrions-nous commencer à intégrer une prime de risque politique dans les actions considérées comme sensibles aux intérêts du gouvernement américain? », s'interroge Shivaram Rajgopal, professeur de comptabilité et d'audit à la Columbia Business School.

Si les cours des actions évoluent davantage en fonction des changements d'influence politique que des variations des résultats des entreprises, les investisseurs pourraient devoir revoir en profondeur leurs principes et stratégies d'investissement pour cette nouvelle ère.

Les politiques peu orthodoxes et souvent controversées de Trump ont réécrit une grande partie des « règles du jeu » sur lesquelles reposait l'ordre économique mondial depuis plusieurs décennies.

Peut-être que la décision de Nvidia n'est que le dernier épisode en date, et que les investisseurs devront s'habituer à une implication accrue des pouvoirs publics sur les marchés, qu'ils le veuillent ou non.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

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