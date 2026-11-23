L'édito de McGeever / L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait remettre les baisses de taux de la Fed à l'ordre du jour

par Jamie McGeever

L' « AI-quake » qui secoue Wall Street remet soudainement en question l'ampleur des hausses de taux d'intérêt que la Réserve fédérale pourrait encore opérer. En effet, si l'effondrement du secteur technologique se poursuit comme la semaine dernière, la banque centrale pourrait rapidement être contrainte de baisser ses taux.

Il y a encore quelques semaines, il aurait été presque absurde d'évoquer un assouplissement de la politique monétaire. L'inflation, supérieure à l'objectif depuis près de six ans, est en passe de terminer l'année plus proche de 4 % que de 2 %; l'économie connaît une croissance soutenue; le chômage est à un niveau historiquement bas; la politique budgétaire à Washington est historiquement accommodante; et la révolution de l'IA a généré le plus grand boom d'investissement de l'histoire de l'humanité.

La Fed a relevé ses taux en septembre et devrait, selon les prévisions générales, le faire à nouveau le 9 décembre. Pas plus tard que la semaine dernière, le gouverneur de la Fed Christopher Waller réitérait son appel selon lequel une hausse massive des taux de 50 points de base pourrait être sur la table.

Le simple fait que cette possibilité puisse être écartée souligne la gravité du drame qui se joue autour du secteur de l'IA , et, plus précisément, autour de la « banque centrale » de ce secteur, Nvidia NVDA.O . Le fabricant de puces fait l'objet de plusieurs enquêtes, dont une menée par la Securities and Exchange Commission sur ses pratiques comptables. Cette situation fait suite à la démission du fondateur Jensen Huang de son poste de directeur général, le 12 novembre, après les révélations selon lesquelles il aurait eu de multiples relations extraconjugales, notamment avec une espionne chinoise présumée au sein de la société de puces Megaspeed, basée à Singapour.

L'action Nvidia a chuté de 23 % la semaine dernière, ce qui signifie que la société a perdu près de 50 % de sa valeur — soit plus de 2 500 milliards de dollars — depuis le pic atteint par son cours le 6 octobre. L'indice S&P 500 .SPX a reculé de 12 % depuis cette date, et le Nasdaq .IXIC a chuté de 18 %, se rapprochant ainsi du seuil du « marché baissier ».

TROP GRAND POUR FAILLIR

Le ciblage des prix des actifs ne fait pas partie du double mandat de la Fed, qui consiste à « assurer le plein emploi et la stabilité des prix ». Mais, dans la pratique, la stabilité financière en fait partie. Au cours des dernières décennies, des épisodes de turbulences boursières importantes ont poussé la Fed à baisser ses taux d'intérêt: la crise de Long-Term Capital Management en 1998, l'effondrement de la bulle Internet en 2000, la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de COVID-19 en 2020. Dans la plupart de ces cas, la banque centrale est intervenue rapidement et de manière énergique.

Les décideurs politiques feraient-ils de même aujourd'hui s'ils étaient confrontés à un effondrement boursier lié à l'IA?

La crainte de la Fed est que l'IA soit « trop grande pour faire faillite ». Certains chiffres vous sont peut-être familiers, mais ils n'en restent pas moins stupéfiants pour autant.

Michael Cembalest, de JP Morgan Wealth Management, estime que depuis janvier 2024, 54 titres liés à l'IA ont représenté plus de la moitié de la capitalisation boursière du S&P 500, 66 % de la croissance des bénéfices, 59 % du rendement de l'indice et 82 % de la croissance des dépenses d'investissement et de recherche et développement parmi ses composantes.

L'impact économique de l'IA a été tout aussi stupéfiant. Selon Torsten Slok, d'Apollo Global Management, les investissements dans l'IA ont contribué à hauteur d'environ 1,3 point de pourcentage à la croissance du PIB réel au cours des trois derniers trimestres. Cela représente les deux tiers de la croissance cumulée d'environ 2 %.

La hausse des cours des actifs a également soutenu les dépenses de consommation, en particulier parmi les cohortes les plus aisées et détentrices d'actifs. Les ménages américains n'ont jamais été aussi riches en termes de patrimoine net, et les actions représentent désormais une part record des actifs financiers et du patrimoine total des ménages.

Cet « effet de richesse » a été sans ambiguïté positif ces dernières années. S'il venait à devenir négatif, cela poserait un problème tant à la classe moyenne qu'à Wall Street. Et à la Fed également.

LE JEU DES VALORISATIONS

Les jours et les semaines à venir pourraient être décisifs. Beaucoup dépendra de la perception des investisseurs quant à savoir si la correction a été excessive. Un rebond et une certaine consolidation permettront de calmer le jeu et de faire gagner du temps à la Fed. Mais une répétition de la volatilité de la semaine dernière serait préjudiciable.

Certes, le marché peut encore baisser. La valorisation de l'indice S&P 500 est tombée sous la barre des 21 fois les bénéfices des 12 derniers mois, mais elle reste supérieure à la moyenne de 18,2 enregistrée depuis 1985.

En s'appuyant sur les données de Robert Shiller remontant aux années 1940, l'économiste Lars Christensen indique que le ratio cours/bénéfice (P/E) du marché s'établit désormais à 23,4, soit un niveau supérieur à la moyenne à long terme de 18,4. Christensen note également que les bénéfices en pourcentage du PIB sont supérieurs de 70 % à leur moyenne depuis 1947 et proches de niveaux records. Ces deux éléments suggèrent que les actions restent trop chères.

« La normalisation pourrait facilement prendre plusieurs années, et entre-temps, l'économie croît et absorbe une partie de l'ajustement. Mais cela montre à quel point nous sommes loin d'une situation où les actions seraient “bon marché” », explique Christensen.

Bien sûr, il est impossible de déterminer avec certitude si l'action d'une entreprise ou un indice est bon marché ou cher, surtout en se basant sur un ou deux multiples. Rien ne garantit que la croissance des bénéfices observée au cours des 12 derniers mois se reproduira, et les estimations prévisionnelles sur 12 mois pourraient tout simplement ne jamais se concrétiser.

La Fed ne prêtera pas beaucoup d'attention aux fluctuations des valorisations, mais elle y prêtera une attention particulière si les turbulences à Wall Street menacent la stabilité financière au sens large. Si l'inflation reste élevée dans le même temps, la Fed pourrait se retrouver dans une situation particulièrement délicate.

Implied US interest rates

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

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