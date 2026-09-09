L'édito de Home / Freinée sur son marché intérieur, la Chine étend sa domination dans le secteur de l'aluminium à l'étranger

Barres d'aluminium (Crédits: Adobe Stock)

Les fonderies d'aluminium chinoises tournent à plein régime cette année. Le cours de l'aluminium à Shanghai frôle ses plus hauts niveaux depuis trois mois, les coûts des matières premières sont à des niveaux historiquement bas et les marges sont élevées.

Tous les producteurs sont incités à faire tourner leurs usines à pleine capacité.

En effet, la production nationale a dépassé le plafond de 45 millions de tonnes imposé par Pékin ces deux derniers mois, les fonderies exploitant pleinement leur potentiel de production.

Ce plafond réglementaire reste toutefois en vigueur.

Les producteurs chinois ont accepté cette réalité et investissent désormais massivement dans des projets de fonderies à l'étranger.

Alors que le président Donald Trump se plaint que les États-Unis ont « désespérément » besoin de plus d'aluminium, le plus grand producteur mondial consolide sa position dominante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

À LA LIMITE

Le plafonnement des capacités chinoises remonte à 2017, alors que le secteur était en pleine effervescence chaotique. Il semblait que tout le monde voulait construire sa propre fonderie d'aluminium, ce qui exerçait une pression toujours plus forte sur le réseau électrique du pays.

Pékin a fixé une limite à 45 millions de tonnes.

À la fin de l'année, les autorités avaient mis fin à 5,37 millions de tonnes de capacité « illégale » et à 6,19 millions de tonnes de capacité « non conforme », selon Wen Xianjin, vice-président de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux.

La nouvelle règle stipulait que pour construire une fonderie entièrement nouvelle, il fallait fermer une ancienne fonderie de même capacité.

Depuis lors, ces réglementations ont été rigoureusement appliquées et ont conduit à une modernisation collective des technologies de fusion, les nouvelles usines ayant remplacé les plus inefficaces.

Cette technologie est aujourd'hui mise à contribution.

La capacité des fonderies d'aluminium, pour citer le cabinet de conseil AZ Global, “ne constitue pas une limite physique immuable”. Une série d'améliorations opérationnelles peut facilement permettre à la production réelle de dépasser la capacité nominale.

Cette augmentation progressive de la capacité globale explique pourquoi la production nationale se maintient au-dessus de la barre des 45 millions de tonnes depuis mars.

AZ Global estime que les fonderies chinoises ont fonctionné à 99,7 % de leur capacité effective de 45,26 millions de tonnes en août.

L'ironie est que les fonderies chinoises bénéficient à la fois de leur propre plafond de capacité et de l'absence de limite complémentaire sur la production nationale d'alumine.

La matière première essentielle au processus de fusion fait l'objet d'une offre excédentaire chronique et le cours de l'alumine se situe, en conséquence, à des niveaux extrêmement bas.

La question de savoir si les fonderies chinoises pourront maintenir ces niveaux d'utilisation de capacité reste ouverte, mais il est clair que tout potentiel de hausse de la production est désormais très limité.

DÉVELOPPEMENT EN INDONÉSIE

Les producteurs chinois ont compris que s'ils veulent se développer, ils doivent désormais se tourner vers l'étranger.

Les investissements se sont principalement dirigés vers l'Indonésie, où de nouvelles fonderies d'aluminium peuvent être implantées dans les mêmes parcs industriels construits par la Chine et utilisés pour la transformation du nickel.

Le groupe Tsingshan, moteur du boom du nickel en Indonésie, s'est associé aux producteurs d'aluminium chinois Huafon Group et Xinfa Group pour construire respectivement les nouvelles fonderies Hua Chin et Juwan.

Les infrastructures énergétiques et logistiques existantes ont permis une construction rapide.

Hua Chin a été mise en service l'année dernière avec une capacité annuelle de 480 000 tonnes. En mai, elle a déposé une demande pour coter sa marque “HCAI” à la Bourse des métaux de Londres.

Juwan a expédié son premier chargement d'aluminium vers les États-Unis en mars. PT Alamtri Resources Indonesia ADRO.JK , dans laquelle la société chinoise Zhejiang Lygend Mining détient une participation minoritaire, a fait de même en juin.

ÉCHANGE DE CAPACITÉS

Des projets de fonderies d'aluminium chinoises voient également le jour plus loin encore.

Au Kazakhstan, Xinfa prépare un parc industriel à cycle complet dont la capacité de production d'aluminium devrait atteindre 2,4 millions de tonnes par an. Parallèlement, East Hope Group travaille sur un immense projet intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de production, de la bauxite à l'aluminium en passant par l'alumine.

En Angola, un consortium chinois dirigé par Hebei Huatong Wire and Cables Group 605196.SS soutient la construction d'une nouvelle fonderie dans la zone de libre-échange de Barra do Dande.

La première phase, d'une capacité de 120 000 tonnes, a été construite à l'aide d'équipements transférés depuis la Chine, probablement issus d'une ancienne fonderie sacrifiée au profit d'une nouvelle, ce qui constitue une application internationale de la politique de “échange de capacités” imposée par Pékin.

L'implantation de la fonderie sur la côte atlantique permet à la Chine d'étendre davantage son influence sur les marchés occidentaux dans le secteur de l'aluminium.

Le pays représente déjà environ 60 % de la production mondiale, une part qui a grimpé à 63 % en raison de la perte de la production du Golfe due à la guerre en Iran.

La nouvelle génération de fonderies soutenues par la Chine consolidera cette domination tant que l'Occident peine à trouver une réponse d'une ampleur comparable.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))