L'économie verte sera faite d'argent, prévient Jupiter Asset Management

Dans le monde entier, les mines d'argent arrivent à maturité, les coûts des facteurs de production augmentent (notamment la main-d'œuvre qui représente environ 40 à 50 % des coûts d'exploitation) et la qualité de l'argent extrait diminue (les meilleures qualités se trouvent à proximité de la surface). Il reste encore une bonne quantité d'argent à extraire, mais il faudrait que les prix augmentent considérablement pour que les mines d'argent améliorent leurs méthodes d'extraction et de collecte, souligne le stratégiste.

La production annuelle d'argent extrait est d'environ 800 millions d'onces, dont 70 à 80 % sont actuellement destinés à un usage industriel. Compte tenu de la pénurie d'argent disponible et du rôle vital qu'il jouera dans l'économie verte en plein essor, une hausse substantielle des prix semble inévitable, assure Ned Naylor-Leyland.

En plus d'être utilisé dans les véhicules électriques, l'argent est nécessaire à la fabrication d'autres équipements majeurs de l'économie durable, que ce soit les panneaux solaires ou les batteries. C'est le métal de l'économie moderne.

(AOF) - Pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, le National Renewable Energy Laboratory a récemment estimé que le nombre de véhicules électriques en circulation aux États-Unis devrait atteindre 186 millions, soit environ 66 % de l'ensemble des automobiles en circulation, rappelle Ned Naylor-Leyland, responsable de la stratégie, or et argent, chez Jupiter Asset Management.

