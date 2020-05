Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie US ne regagnera pas le terrain perdu avant 2022-CBO Reuters • 19/05/2020 à 23:06









WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - L'économie américaine devrait nettement rebondir au troisième trimestre après le plongeon provoqué par l'épidémie de nouveau coronavirus mais elle ne retrouvera pas avant 2022 ses niveaux d'avant la crise, selon des projections actualisées publiées mardi par l'Office du Budget du Congrès (CBO). Cet organisme non-partisan prédit une contraction du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis de 37,7% en rythme annualisé au deuxième trimestre, avant une croissance de 21,5% sur la période juillet-septembre. Le PIB américain ne retrouvera cependant pas ses sommets de début 2020 d'ici la fin de la période étudiée par le CBO, qui court jusque fin 2021. Le CBO s'attend à ce que le taux de chômage atteigne un pic au troisième trimestre avec une moyenne de 15,8%. Il devrait ensuite décroître mais l'organisme du Congrès le voit encore à 8,6% au quatrième trimestre 2021, avec un niveau d'emploi encore inférieur à ce qu'il était début 2020. "La persistance de la distanciation sociale continuera de contenir l'activité économique et les conditions sur le marché du travail", prédit le CBO. L'économie américaine s'est contractée de 4,8% en rythme annualisé au premier trimestre et les économistes s'attendent à un plongeon pouvant atteindre 40% sur la période avril-juin, soit la plus importante récession depuis la Grande Dépression des années 1930. (Tim Ahmann version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.