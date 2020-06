Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie néerlandaise en passe d'accuser son plus fort recul jamais enregistré-CPB Reuters • 16/06/2020 à 08:46









AMSTERDAM, 16 juin (Reuters) - L'économie néerlandaise devrait connaître un déclin sans précédent cette année, les mesures de restrictions destinées à freiner la propagation du coronavirus ayant pratiquement mis à l'arrêt des pans entiers du pays au cours des derniers mois. La cinquième économie de la zone euro devrait se contracter de 6,4% cette année, avant de rebondir de 3,3% en 2021, a dit mardi le Bureau néerlandais d'analyse économique (CPB), chargé de conseiller le gouvernement. Le CPB avertit toutefois que ses projections sont très incertaines car l'évolution de la pandémie de COVID-19 et l'ampleur des dégâts causés par les mesures de confinement à l'économie au cours du premier semestre sont encore inconnus. Une deuxième vague d'infections dans les mois à venir pourrait prolonger la récession jusqu'en 2021, a déclaré le CPB. Dans un tel scénario, le taux chômage pourrait grimper à plus de 10%. Le scénario de base du CPB prévoit pour sa part une reprise lente au second semestre 2020 et un taux de chômage à 7% d'ici la fin 2021, soit presque le double de celui de 2019. Afin de stimuler la reprise, le CPB encourage le gouvernement à accélérer les investissements pour la transition énergétique et la construction de nouveaux logements même si les mesures de soutien devraient faire grimper le déficit public à 8% du produit intérieur brut (8%) cette année. (Bart Meijer, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

