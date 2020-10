Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie française va encore se contracter au T4 avec le Coronavirus-Villeroy de Galhau Reuters • 29/10/2020 à 17:20









PARIS, 29 octobre (Reuters) - La deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 va provoquer une nouvelle contraction de l'économie française au quatrième trimestre même s'il est à espérer qu'elle sera moins forte que la récession du premier semestre, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau. "Le Covid a provoqué une chute sans précédent du PIB français aux premier et deuxième trimestres et sa deuxième vague déclenchera une nouvelle contraction au quatrième trimestre, moins grave espérons-le", a dit le gouverneur de la Banque de France lors d'une conférence sur le climat et la finance à Paris. (Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

