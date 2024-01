L'économie française reste à l'arrêt en fin d'année

(AOF) - Le PIB français est resté stable au quatrième trimestre, a indiqué l’Insee. En moyenne sur l'année 2023, la France a enregistré une croissance de 0,9% après une expansion de 2,5% en 2022 et de 6,4% en 2021. Cette croissance annuelle provient surtout de la forte hausse au deuxième trimestre 2023, l'activité ayant été stable sur le reste de l'année. À l'issue du quatrième trimestre 2023, l'acquis de croissance pour 2024 s'élève à 0,1%.

Sur les trois derniers mois de l'année, l'économie française a évité la contraction grâce au commerce extérieur. Il a contribué positivement à la croissance du PIB à hauteur de 1,2 point après un impact négatif de 0,1 point le trimestre précédent. Les importations ont diminué fortement tandis que les exportations sont quasi-stables.

En revanche, l'Insee souligne l'impact négatif de la demande intérieure finale sur la croissance du PIB à hauteur de 0,1 point après un impact favorable de 0,4 point au troisième trimestre. Dans le détail, l'investissement a reculé de 0,7% après avoir progressé de 0,2% tandis que la consommation des ménages a reculé de 0,1% après une augmentation de 0,5%.

Enfin, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est de nouveau négative ce trimestre à hauteur de 1,1 point, après -0,3 point au troisième trimestre.

"La forte chute des investissements, aussi bien de la part des ménages que des entreprises, et la baisse de la consommation indiquent que l'économie française souffre de l'environnement économique actuel marqué par des taux d'intérêts élevés, l'inflation forte, la pression sur le pouvoir d'achat et une faible demande effective et attendue à laquelle font face les entreprises", a commenté Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

Cette dernière estime que l'économie française devrait graduellement se reprendre au cours de l'année 2024, avec une croissance un tout petit peu plus dynamique au deuxième trimestre, puis qui s'accélère en seconde partie d'année.

"Cette reprise devrait avoir lieu grâce à une consommation plus dynamique, sur fond de baisse de l'inflation et de pouvoir d'achat un peu mieux orienté, dans un contexte de marché du travail qui ne s'affaiblit pas de manière forte", explique Charlotte de Montpellier.