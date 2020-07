Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie française rebondit probablement plus vite qu'attendu - Villeroy de Galhau Reuters • 05/07/2020 à 18:50









PARIS, 5 juillet (Reuters) - L'économie française repart après la récession induite par la pandémie de coronavirus au moins aussi vite qu'espéré il y a un mois et peut-être même un peu plus vite, a déclaré dimanche sur LCI le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. La Banque de France a estimé le mois dernier que la deuxième économie de la zone euro tournerait 12% en dessous de ses capacités d'ici la fin juin, quand la perte d'activité sur les quinze premiers jours du confinement, fin mars, avait atteint 32% et était encore de 17% fin mai, après la levée du confinement. La banque centrale doit publier de nouvelles estimations ce mardi matin. "La reprise se passe au moins aussi bien que nous l'avions prévu et peut-être même un peu mieux", a indiqué François Villeroy de Galhau. En prenant en compte les estimations de la perte d'activité sur les mois d'avril, mai et juin, la Banque de France estimait "autour de -15%" la contraction du PIB au 2e trimestre. François Villeroy de Galhau, sans minimiser la gravité de la crise économique, a déclaré dimanche que la situation pourrait de même être un peu meilleure. (Leigh Thomas version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.