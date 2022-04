L'économie française à l'arrêt au premier trimestre : l'inflation pèse sur la demande intérieure

(AOF) - Au premier trimestre 2022, le PIB français est resté stable contre une progression de 0,8% au quatrième trimestre, a indiqué l'Insee. Le consensus s'élevait à 0,3% pour la croissance du PIB. Cette stagnation reflète la faiblesse de la demande intérieure : la consommation des ménages recule nettement (-1,3 % après +0,6 %), tandis que l'investissement ralentit légèrement (+0,2 % après +0,3 %). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue négativement, à hauteur de -0,6 point, à l’évolution du PIB après un impact positif de 0,5 point le trimestre précédent.

La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est légèrement positive ce trimestre : +0,1 point, après avoir été nulle au trimestre précédent.

Enfin, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est de nouveau positive ce trimestre. Elle s'élève à +0,4 point après +0,3 point au quatrième trimestre 2021.

" L'inflation en hausse en début d'année et exacerbée à partir du mois de mars par l'invasion de l'Ukraine par la Russie pèse sur la confiance des ménages et, par conséquent, sur la demande intérieure ", explique Crédit Agricole. Sa prévision de croissance du PIB pour 2022 subit ainsi un risque baissier lié à une inflation qui resterait élevée jusqu'au troisième trimestre et qui contribuerait à l'érosion du pouvoir d'achat, limitant ainsi la croissance de la consommation des ménages.

ING France table sur une situation de croissance faiblarde pour les prochains trimestres, avec un deuxième trimestre probablement proche de 0% en glissement trimestriel et une deuxième partie d'année affichant des taux de croissance trimestriel de maximum 0.4%. " In fine, l'économie française croitrait de 2,7% sur l'ensemble de l'année, un chiffre faible si l'on considère l'acquis de croissance de fin 2021 (2,4%) ", conclut Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.