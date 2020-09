Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie européenne se redresse mieux que prévu-Scholz Reuters • 12/09/2020 à 13:39









BERLIN, 12 septembre (Reuters) - L'économie européenne se redresse bien mieux que prévu lors du début de la pandémie de coronavirus, a déclaré samedi le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, ajoutant que les Etats devaient toutefois continuer à soutenir les entreprises et les consommateurs. "La pandémie n'est pas terminée, mais les indicateurs (...) montrent que l'économie se redresse beaucoup mieux que nous ne le craignions il y a quelque temps, et c'est quelque chose qui s'applique à l'Union européenne dans son ensemble mais aussi à chacun des États membres individuels", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une réunion informelle des 27 ministres des finances de l'UE à Berlin. (Michael Nienaber, version française Jean-Michel Bélot)

