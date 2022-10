L'économie européenne déjà en récession pour BNY Mellon Investment Management

Les actions européennes devraient rester sous pression compte tenu de la forte probabilité de récession dans la région, de la profondeur et de la durée de cette récession, et de l'incertitude quant à l'orientation des politiques.

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre dépêche hier sur le nom "BNY Mellon Investment Management". La voici corrigée ci-après : Selon BNY Mellon Investment Management, l'économie européenne est déjà en récession, principalement à cause de l'aggravation du choc énergétique. L'Europe est un grand importateur net d'énergie, contrairement aux États-Unis, et la dépendance au gaz y est importante. Cela met la BCE dans l'embarras quant au rythme de son cycle de hausse.

