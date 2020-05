L'économie de Singapour pourrait se contracter de 7% cette année

(AOF) - Le ministre singapourien de l'Industrie et du Commerce a déclaré que l'économie de son pays pourrait voir son économie se contracter de 4 à 7% cette année en raison du coronavirus. Ce qui en ferait potentiellement la plus grosse récession de la cité Etat depuis son indépendance en 1965. Singapour, qui était montré en exemple dans sa lutte contre l'épidémie, doit aujourd'hui faire face à plus de 32 000 contaminations au covid-19. Plus de 90% des cas ont été recensés dans les dortoirs de travailleurs immigrés, où près de 10% de la population a été infectée.