L'économie de la fermeture : ADP, PMI, demande de prêts hypothécaires

Les indices S&P 500 et Nasdaq sont en baisse; le Dow Jones est stable

Le secteur de la santé est en tête des gains sectoriels de l'indice S&P; les services de communication sont les plus en baisse

Le STOXX européen progresse de plus de 1 %

Le dollar et le pétrole brut reculent; l'or progresse; le bitcoin progresse de >2%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,12%

ÉCONOMIE DU SHUTDOWN: ADP, PMI, DEMANDE HYPOTHÉCAIRE

L'impasse dans laquelle se trouvent les projets de loi sur les dépenses du Congrès a provoqué, comme on le craignait, une fermeture partielle du gouvernement, ce qui a entraîné un black-out temporaire sur les données économiques officielles. Cependant, la journée de mercredi a offert une sélection assez abondante d'indicateurs du secteur privé, dont la plupart étaient décevants.

Tout d'abord, le secteur privé a perdu de manière inattendue 32 000 emplois en septembre, soit la baisse la plus importante depuis deux ans et demi, selon l'entreprise de traitement des salaires ADP. Ce chiffre est en contradiction flagrante avec l'augmentation de 50 000 emplois attendue par les analystes.

Il fait suite à une révision à la baisse des chiffres du mois d'août, qui sont passés de 54 000 nouvelles embauches à une perte de 3 000 emplois.

L'indice national de l'emploi d'ADP est particulièrement significatif ce mois-ci, car la fermeture partielle du gouvernement entraînera probablement le report du rapport officiel du département du travail de vendredi, laissant les investisseurs - et la Fed - dans l'ignorance.

"Les marchés vont examiner cela très attentivement", a déclaré à Reuters Peter Cardillo, stratège en chef chez Spartan Capital Securities. "C'est une bonne indication que le marché du travail continue de s'affaiblir." L'indice national de l'emploi d'ADP USADP=ECI n'est pas un indicateur fiable des données officielles du ministère du travail.

"D'ordinaire, le marché ne tient pas compte des chiffres de l'ADP, mais ils ont été assez cohérents en termes de tendances", ajoute Peter Cardillo.

Le graphique ci-dessous suit l'indice NEI de l'ADP et mesure sa précision (ou son manque de précision) par rapport aux données du département du travail. En ce qui concerne l'industrie manufacturière , l'activité des usines américaines s'est contractée en septembre à un rythme légèrement inférieur à celui du mois précédent.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM) USPMI=ECI a gagné 0,4 point pour s'établir à 49,1, soit une erreur d'arrondi au nord du consensus de 49,0.

L'indice se situe désormais à moins d'un point du niveau magique de 50, la ligne de démarcation entre la contraction et l'expansion mensuelles.

Les nouvelles commandes ont plongé dans la contraction, tandis que la production a fait un bond dans l'expansion. La composante "emploi" continue de se détériorer, mais à un rythme plus lent qu'en août.

Les prix payés - un indicateur de l'inflation - ont perdu 1,8 point mais sont restés élevés à 61,9.

"Les tendances sous-jacentes dans le secteur manufacturier ont été difficiles à discerner ces derniers temps au milieu de la frénésie d'activité liée aux diverses menaces tarifaires et aux échéances", écrit Oliver Allen, économiste américain senior chez Pantheon Macroeconomics. "Mais l'enquête ISM de septembre continue de brosser un tableau relativement sombre, les commentaires joints citant toujours les tarifs douaniers comme un frein majeur à l'activité dans de nombreuses industries."

En effet, les commentaires des participants à l'enquête de l'ISM sont truffés d'expressions telles que "les commandes sont déprimées en raison de l'impact des droits de douane", "les droits de douane continuent d'influer sur les décisions d'achat des clients" et "l'ajout des droits de douane sur l'acier et l'aluminium ... a été dévastateur."

Pour ne pas être en reste, S&P Global a également publié son évaluation finale de l'indice PMI manufacturier de juin

USMPMF=ECI , répétant sa lecture "flash" initiale de 52; c'est un point de moins que l'évaluation finale d'août, mais toujours fermement en territoire d'expansion.

"Malgré un ralentissement de la croissance de la demande, de nombreuses usines ont produit plus de biens, utilisant des matières原材料 qui avaient été stockées avant la mise en œuvre des tarifs douaniers", explique Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global. "L'incertitude croissante concerne toutefois les chaînes d'approvisionnement, le mois de septembre ayant été marqué par une augmentation des retards des fournisseurs liés aux tarifs douaniers, ce qui menace de freiner la production et de faire grimper les prix si ces difficultés persistent ou s'intensifient."

Les indices S&P Global et ISM diffèrent l'un de l'autre par la pondération qu'ils appliquent aux diverses composantes (nouvelles commandes, emploi, etc.).

Voici dans quelle mesure les deux indices PMI concordent (ou non):

Par ailleurs, le coût du financement des prêts immobiliers a augmenté la semaine dernière, entraînant une baisse décisive des demandes d'emprunt, selon la Mortgage Bankers Association (MBA). Le taux contractuel fixe moyen à 30 ans USMG=ECI a augmenté de 12 points de base pour atteindre 6,46 %, la première augmentation depuis juin. Cela a entraîné une baisse de 1,0 % des demandes de prêts pour l'achat de maisons USMGPI=ECI . Mais la demande de refinancement USMGR=ECI , qui représentait 55,0 % de l'activité hypothécaire totale, a chuté de 20,6 %, ce qui est surprenant.

Au total, la demande totale de prêts hypothécaires a chuté de 12,7 %.

Les coûts d'emprunt ont augmenté car "les rendements des bons du Trésor ont été poussés à la hausse par les récentes données économiques plus fortes que prévu", explique Joel Kan, économiste en chef adjoint à la MBA. "Après l'explosion de l'activité de refinancement au cours du mois dernier, ce renversement des taux hypothécaires a entraîné une baisse considérable des demandes de refinancement, ce qui confirme notre opinion selon laquelle les opportunités de refinancement seront de courte durée cette année."

Le taux fixe à 30 ans se situe actuellement à 32 points de base au-dessus de son niveau d'il y a un an.

Sur cette même période, les demandes d'achat et de refinancement sont toutes deux en hausse d'environ 16 %, y compris la baisse de la semaine dernière.

Les données sur les dépenses de construction USTCNS=ECI pour le mois d'août, qui auraient dû baisser de 0,1 %, n'ont pas été publiées en raison de la fermeture.

(Stephen Culp)

