L’économie chinoise ralentie par la pénurie d’énergie et Evergrande

Le Bureau national chinois des statistiques a publié lundi des données montrant que le produit intérieur brut (PIB) national pour la période juillet-septembre (T3 2021) a augmenté de 4,9 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, soit moins que les prévisions de 5,2 %. Cet indicateur clé a reculé par rapport au taux de 7,9 % enregistré au deuxième trimestre et constitue le rythme le plus lent depuis le troisième trimestre de l’année dernière, au cours duquel le PIB avait également progressé de 4,9 %. Il a également marqué un nouveau ralentissement par rapport au bond de 18,3 % enregistré au premier trimestre.

Ce déclin s’explique par la persistance des pénuries d’électricité, l’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et le ralentissement majeur du marché immobilier dû à la débâcle d’Evergrande.

Dans l’espace ETF, ChinaAMC China 50 ETF, qui se compose des 50 actions A les plus importantes et liquides côtées à la Bourse de Shanghai, a terminé la journée en baisse de 1,89 %. De même, en Europe, iShares MSCI China UCITS ETF et Lyxor MSCI China UCITS ETF, qui ciblent les actions chinoises de grande et moyenne capitalisation, ont ouvert en baisse lundi.

