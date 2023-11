L'économie britannique stagne au troisième trimestre

Le Royaume-Uni a stagné au troisième trimestre, ralentissant après une croissance de 0,2% au trimestre précédent mais dépassant les prévisions et éloignant au moins temporairement le risque de récession.

Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt, le 7 novembre à Londres. ( POOL / HANNAH MCKAY )

Pour le mois de septembre seul, le PIB britannique a augmenté de 0,2% grâce à une hausse de la production de films et de l'activité dans les secteurs de la santé et de l'éducation, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS) vendredi.

Le centre de réflexion Resolution Foundation, spécialisé dans la lutte contre la pauvreté, a décrié une "nation de stagnation" et estimé que "les chiffres du PIB dévoilent les difficultés qui se présentent pour le budget" du gouvernement, qui sera présenté le 22 novembre.

Si l'économie a "crû de manière inattendue en septembre de 0,2%, évitant de justesse la récession" en 2023 - soit deux trimestres consécutifs de recul du PIB -, "le fait que le secteur crucial des services se soit contracté et les signes de faiblesse de la demande intérieure montrent clairement que les taux d'intérêt élevés freinent l'économie", a poursuivi la Resolution Foundation.

Pour Paul Dales, de la maison de recherche Capital Economics, "récession ou pas, l'économie n'est pas encore assez faible pour faire neutraliser les pressions (haussières) sur les prix", avec une inflation de 6,7% sur un an en septembre au Royaume-Uni, encore la plus élevée du G7.

- Baisse des taux repoussée? -

La Banque d'Angleterre (BoE) a procédé à 14 tours de vis monétaires avant de marquer une pause en septembre. La semaine dernière, elle a maintenu son taux directeur à 5,25%, mais prévenu qu'il était encore bien trop tôt pour amorcer une baisse, et ce, malgré l’essoufflement de l'économie.

L'envolée des taux d'emprunt se fait durement sentir sur les entreprises et surtout sur les ménages qui étaient déjà confrontés à une crise du coût de la vie, et qui voient maintenant pour beaucoup leurs crédits immobiliers peser de plus en plus lourd dans leurs finances.

Si la BoE s'attend à ce que la croissance continue à stagner globalement l'an prochain avant un appel d'air à partir de 2025, elle prévoit une inflation tenace qui selon elle ne reviendra pas à son objectif de 2% avant la fin 2025.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque d'Angleterre soit en mesure de baisser ses taux jusqu'à fin 2024 au lieu de mi-2024 comme anticipé auparavant", ajoute M. Dales.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt a pour sa part estimé vendredi en réaction aux chiffres du PIB que "l'inflation élevée reste le principal frein à la croissance économique".

Appelé par les Conservateurs de son parti à annoncer des baisses d'impôts pour relancer l'économie avant une année électorale cruciale l'an prochain, il s'y est pour l'instant refusé, prônant l'orthodoxie budgétaire.

"La déclaration budgétaire d'automne se focalisera sur la manière de relancer l'économie de manière saine, en libérant l'investissement, ramenant les gens au travail et en réformant nos services publics", a-t-il simplement évoqué vendredi.

Côté marchés, la livre sterling réagissait peu aux chiffres du PIB, gagnant tout juste 0,04% à 1,2231 dollar.