L’économie américaine a connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore progressé en octobre, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d’intérêt le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

La forte révision à la hausse du produit intérieur brut (PIB) du dernier trimestre, publiée mercredi par le ministère du Commerce, a marqué le rythme de croissance économique le plus rapide depuis trois ans. Elle reflète une révision à la hausse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, principalement liés à l’intelligence artificielle.

La vigueur de la demande intérieure alimente l’inflation, l’indice des pressions sous-jacentes sur les prix ayant enregistré en octobre sa plus forte hausse en glissement annuel depuis fin 2023. L’économie a continué sur sa lancée malgré la guerre en cours entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre .

"Il est plus urgent que jamais que les responsables de la Fed accélèrent le rythme des hausses de taux d’intérêt pour freiner la demande économique", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "On pensait autrefois que les droits de douane sur les importations et les prix de l’énergie liés à la guerre au Moyen-Orient étaient des facteurs ponctuels à l’origine de la hausse de l’inflation, mais il semble de plus en plus que les flammes de l’inflation soient attisées par des pressions de la demande économique de type traditionnel."

Le PIB a progressé à un rythme annualisé de 4,3 % au dernier trimestre, a indiqué le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce dans sa deuxième estimation du PIB du troisième trimestre. Il s’agit du rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2023. La croissance de l’économie était auparavant estimée à 3,4 %.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que la croissance du PIB soit révisée à la hausse, à 3,5 %. L’économie avait progressé de 2,2 % au cours du trimestre d’avril à juin.

La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie , a été révisée à la hausse à 4,2 %. Il s’agit du rythme le plus soutenu depuis le quatrième trimestre 2024 et d’une révision à la hausse par rapport au taux de 3,8 % annoncé précédemment.

Ces dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par le marché boursier avant la vague de ventes massive actuellement provoquée par l’intelligence artificielle. Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation ralentissent pour s’établir à un rythme qui restera toutefois soutenu au quatrième trimestre, même si la baisse des prix de l’essence devrait alléger quelque peu la pression financière pesant sur les ménages à revenus moyens et modestes.

Les prix moyens de l'essence à la pompe sont passés sous la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis la mi-juillet, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le revenu disponible des ménages, corrigé des impôts et de l’inflation, a rebondi en octobre, et le taux d’épargne a augmenté après avoir baissé pendant deux mois consécutifs, a indiqué le Bureau d’analyse économique (BEA) dans un autre rapport. Le faible nombre de licenciements, les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ayant atteint leur plus bas niveau depuis 57 ans, devrait également contribuer à soutenir les dépenses.

Mais une partie de la baisse des prix à la pompe pourrait être contrebalancée par une hausse des prix dans d’autres secteurs après que le président Donald Trump a lancé mercredi une nouvelle salve de droits de douane contre 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne.

Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté de 21,8 % au troisième trimestre, soit le rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2020. Ce chiffre représente une révision à la hausse par rapport au taux de croissance de 20,9 % estimé le mois dernier. Les investissements des entreprises ont affiché trois trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, et cette dynamique semblait s’être maintenue au début du quatrième trimestre.

Un troisième rapport du Bureau du recensement du ministère du Commerce a montré que les commandes de biens d’équipement non destinés à la défense hors aéronefs – un indicateur des dépenses des entreprises – ont bondi de 1,2 % en octobre, après une hausse de 0,8 % en septembre. Les livraisons de ces biens d’équipement dits « de base », qui entrent dans le calcul de la composante « dépenses en équipements des entreprises » du rapport sur le PIB, ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, après une progression de 1,3 % en septembre.

DES QUESTIONS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L'IA

Un nuage plane toutefois sur l’IA. Des questions plus générales concernant le financement de l’IA, sa rentabilité, sa réglementation et la résistance du public au développement des centres de données ont émergé et persistent, même après la réintégration surprise de Jensen Huang, directeur général de Nvidia. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en IA. L’IA reste un pilier essentiel de l’économie.

Un ralentissement des investissements liés à l’IA pourrait réduire les importations, qui ont fait perdre 2,58 points de pourcentage à la croissance du PIB au dernier trimestre.

"La correction boursière dans le secteur technologique, même si elle ne devrait probablement pas entamer les dépenses d’investissement du quatrième trimestre, pourrait commencer à entraîner un ralentissement plus tard en 2027, à mesure que le financement subira un peu plus de pression", a déclaré James Knightley, économiste en chef international chez ING. "Une croissance plus modérée des investissements technologiques signifierait un frein moins important de la part du commerce extérieur, ce ne serait donc pas une catastrophe."

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les stocks, le commerce et les administrations publiques, ont progressé à un rythme de 5,8 % au troisième trimestre, soit la plus forte progression depuis le deuxième trimestre 2021, selon le rapport sur le PIB. Cet indicateur de la demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, avait auparavant été estimé à une hausse de 4,9 %.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle ( PCE ) a augmenté de 0,3 % en octobre, après avoir progressé de 0,5 % en septembre, a indiqué le BEA. L’inflation PCE a été tirée à la hausse par la hausse des prix des biens, notamment des denrées alimentaires et de l’ameublement, ainsi que des services tels que les loisirs, les repas au restaurant et les séjours à l’hôtel. Sur les douze mois clos en octobre, l’inflation PCE a augmenté de 3,8 %, après avoir progressé de 3,6 % en septembre.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif. L’inflation dite « sous-jacente » du PCE a progressé de 3,3 % en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse depuis novembre 2023, après avoir grimpé de 3,1 % en septembre.

La Fed suit les indicateurs de prix PCE pour son objectif d’inflation de 2 %. Les marchés financiers ont intégré dans leurs cours une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la banque centrale américaine des 8 et 9 décembre , par rapport à la fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 %, et s’attendent à une nouvelle hausse en janvier, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a laissé entendre qu’il pourrait soutenir une hausse plus importante des taux, d’un demi-point de pourcentage afin de juguler l’inflation. Les économistes ont toutefois estimé que le resserrement des conditions sur les marchés financiers, dans un contexte de vente massive d’actions, avait réduit la nécessité d’une mesure aussi agressive.

Mercredi, les actions à Wall Street ont poursuivi leur baisse, les indices Nasdaq Composite, à forte composante technologique, et S&P 500, regroupant les valeurs phares, étant en passe d’enregistrer leur pire mois de novembre depuis 2008. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

Malgré le récent recul des cours du pétrole, les économistes s’attendent à ce que l’inflation reste élevée en 2027, soulignant la situation toujours instable au Moyen-Orient et le manque de clarté quant à la mise en œuvre de la dernière série de droits de douane.

"La question la plus importante est de savoir si l’évolution de l’inflation, conjuguée à une généralisation des hausses de prix, nécessitera des hausses consécutives en janvier et mars de l’année prochaine, malgré les baisses importantes des prix du pétrole, de l’essence et du diesel en novembre", a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. " Au vu de l’ensemble des données, la réponse aujourd’hui serait probablement oui. "