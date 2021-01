L'économie allemande résiste mieux au quatrième trimestre que l'économie française

(AOF) - Le PIB allemand a progressé de 0,1% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, a annoncé Destatis, l'Office fédéral des statistiques. Il a reculé de 2,9% en rythme annuel en données brutes et de 3,9% en données corrigées des variations saisonnières. Le consensus Reuters s'élevait à respectivement une stabilité d'un trimestre sur l'autre et un recul de 3,4% en rythme annuel en données brutes. Sur l'ensemble de l'année, l'économie allemande s'est contractée de 5%, soit sa plus mauvaise performance depuis la crise financière.

Après la chute historique de 9,7 % du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2020, l'économie allemande s'était redressée cet été (+8,5 % au troisième trimestre). " Au quatrième trimestre, cependant, le processus de reprise s'est ralenti en raison de la deuxième vague de coronavirus et d'un nouveau confinement imposé à la fin de l'année " a commenté Destatis.

Les détails du PIB seront publiés le 24 février.

La France ayant connu un confinement plus tôt dans le trimestre, son économie a plus souffert sur les trois derniers mois de l'année que celle de l'Allemagne.

Entre octobre et décembre, le produit intérieur brut français recule à nouveau : -1,3 % après +18,5 % au troisième trimestre 2020. Sur l'année, il a reculé de 8,3%. La perte d'activité ce trimestre est marquée par le confinement en vigueur de fin octobre jusqu'à mi-décembre et par les couvre-feux mis en place au cours des mois d'octobre et décembre, a commenté l'Insee. La contraction de l'économie s'explique uniquement par la chute de la consommation provoquée par le confinement. Elle a chuté de 5,4% après un bond de 18,2% au troisième trimestre.

Les investissements, le commerce extérieur et les stocks ont, eux, eu un impact positif sur le PIB.

Selon Barclays, le repli beaucoup moins important que prévu en raison de la résistance des investissements et des exportations. " Toutefois, les perspectives sont sombres, selon nous, avec un nouveau confinement qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Nous ne pensons pas que le PIB français reviendra à son niveau d'avant la crise avant la fin de l'année " a commenté l'économiste.