L'économie allemande pourrait revenir au niveau d'avant-crise au début de 2022-Scholz

BERLIN, 10 juillet (Reuters) - L'économie allemande pourrait revenir à son niveau d'avant-crise au début de 2022 ou même avant, a déclaré vendredi le ministre allemand des Finances Olaf Scholz. Interrogé au micro de la SWR, Scholz a dit espérer que, grâce aux mesures de relance prévues par le gouvernement, la crise provoquée par la pandémie ne durerait pas aussi longtemps que certains le craignaient. "Si ça se passe bien, nous pouvons atteindre le niveau d'avant la crise au début de 2022 ou un peu plus tôt. Ce serait assez rapide", a-t-il estimé. (Michelle Martin, Riham Alkousaa, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

