L'EASA autorise partiellement les compagnies européennes à survoler Iran et Irak

PARIS, 29 janvier (Reuters) - L'EASA, l'agence européenne de la sécurité aérienne, a de nouveau autorisé mercredi les compagnies aériennes européennes à emprunter en partie les espaces aériens irakien et iranien, trois semaines après la destruction accidentelle près de Téhéran d'un Boeing ukrainien par les forces iraniennes. L'EASA recommande cependant toujours que les avions de ligne évitent de descendre à moins de 25.000 pieds (7.620 m) en survolant l'Iran et n'utilisent que deux couloirs aériens en Irak. (Laurence Frost, version française Jean-Stéphane Brosse)

