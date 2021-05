Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L Brands : plan de scission en deux sociétés cotées Cercle Finance • 11/05/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - L Brands annonce que son conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un plan de scission du groupe en deux sociétés cotées indépendantes, à savoir Bath & Body Works et Victoria's Secret. Cette scission, passant par la distribution d'actions nouvellement créées de Victoria's Secret aux actionnaires de L Brands, devrait être achevée en août prochain, sous réserve de certaines conditions usuelles. Par ailleurs, le groupe indique s'attendre à dévoiler, au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté de l'ordre de 1,25 dollar, dépassant sa fourchette cible précédente qui allait de 0,85 à un dollar.

Valeurs associées L BRANDS AMEX 0.00% L BRANDS NYSE -1.38%