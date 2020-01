L'ayatollah Sistani condamne la confrontation US-Iran en Irak

BAGDAD, 10 janvier (Reuters) - Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, a condamné vendredi la confrontation en cours entre les Etats-Unis et l'Iran sur le sol irakien, dénonçant une violation de souveraineté et un mépris flagrant pour un peuple déjà éprouvé par plusieurs décennies de guerre. Les Etats-Unis ont mené le 3 février une frappe aérienne près de l'aéroport de Bagdad visant le général iranien Qassem Soleimani, entraînant une riposte de l'Iran qui a tiré une série de missiles contre des bases irakiennes abritant des forces américaines en Irak. "L'utilisation de méthodes excessives par les différentes parties (...) ne va qu'aggraver la crise et empêcher de parvenir à une solution", a estimé l'ayatollah Sistani dans un message lu par l'un de ses représentants lors de la prière du vendredi, dans la ville sainte de Kerbala. Ces "actes agressifs et dangereux" constituent des "violations répétées de la souveraineté irakienne" et contribuent "à la détérioration de la situation" dans la région, a ajouté le dignitaire irakien de 89 ans. "Le peuple (irakien) a suffisamment souffert des guerres". Voix influente en Irak, le grand ayatollah Sistani n'intervient publiquement sur les questions politiques qu'en cas de crise et est respecté aussi bien par les chiites et les sunnites pour son refus notamment du confessionnalisme. (Ahmed Aboulenein, version française Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)