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L'avocat de Spirit Airlines affirme que la hausse des prix du kérosène n'a laissé d'autre choix à la compagnie que de cesser ses activités
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un avocat de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd’hui en faillite, a déclaré mardi que la forte hausse des prix du kérosène n’avait laissé « aucune issue » pour sortir de la faillite et avait contraint la compagnie low-cost à cesser ses activités, alors qu’elle sollicite l’approbation d’un plan accéléré visant à céder ses actifs et à verser des primes de fidélisation aux employés restants.

Marshall Huebner, avocat de la compagnie aérienne, a déclaré lors d’une audience devant le tribunal des faillites américain que la compagnie avait appris jeudi après-midi que l’initiative de financement du gouvernement ne se concrétiserait pas. Il a présenté ses excuses aux clients au nom de la compagnie. L'administration Trump avait proposé le mois dernier un plan de sauvetage de 500 millions de dollars pour aider Spirit à sortir de la faillite.

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