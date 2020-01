L'avion d'Ukraine Airlines abattu à cause d'une erreur humaine-TV iranienne

DUBAI, 11 janvier (Reuters) - L'avion d'Ukraine Airlines qui s'est écrasé mercredi en Iran a volé à proximité d'une zone militaire sensible et a été abattu à cause d'une erreur humaine, a rapporté samedi la télévision publique iranienne. L'appareil s'est écrasé avec 176 personnes à son bord quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Téhéran. Il n'y a eu aucun survivant. Téhéran avait jusqu'à alors nié que le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainienne a été frappé par un missile iranien. (Babak Dehghanpisheh; version française Jean Terzian)