L'avion d'Air Canada Express heurte un véhicule au sol à l'aéroport La Guardia de New York, selon FlightRadar24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et modification du code d'emballage des médias)

Un avion Express d'Air Canada AC.TO en provenance de Montréal est entré en collision avec un véhicule au sol lors de son atterrissage à l'aéroport La Guardia de New York, selon le site web de suivi des vols FlightRadar24.

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) a interdit l'atterrissage de tous les avions à l'aéroport jusqu'à 5 h 30 GMT, selon un avis de l'organisme de réglementation.

L'avis de la FAA indique que la raison de l'arrêt à l'aéroport est une urgence et qu'il y a une forte probabilité de prolongation, sans donner plus de détails.

Dans un avis distinct adressé aux aviateurs, la FAA a indiqué que l'aéroport pourrait être fermé jusqu'à 18 heures GMT.

Des images non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux montrent que le nez de l'avion est endommagé. Reuters n'a pas pu vérifier ces images dans l'immédiat.

Air Canada, la FAA et les pompiers de New York n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.