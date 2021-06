L'avenir paraît moins incertain sur le marché de taux américain, juge DPAM

En ce qui concerne le risque de crédit pour les entreprises, les risques concernant les valorisations, les positionnements des acteurs, le momentum et la liquidité sont supérieurs à la moyenne. Dès à présent, que les taux s'orientent à la hausse ou à la baisse, la modération est de rigueur.

Sur les marchés de taux au sein de l'Union européenne (UE), les valorisations pourraient encore subir un ajustement, mais la plus grande partie des corrections semble déjà avoir été effectuée, observe le professionnel.

(AOF) - La complaisance des marchés comporte un risque, celui d'une baisse qui sera fonction des valorisations, des positionnements des acteurs, des flux, du momentum, de la volatilité et de la liquidité, estime Peter de Coensel, CIO taux fixes, DPAM. La valorisation du marché de taux américain s'est nettement améliorée et intègre la perspective d'une inflation d'environ 2,5%, ce qui paraît réaliste. Au vu des attentes en matière de volatilité des taux, l'avenir paraît moins incertain.

