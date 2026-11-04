L'avenir des centres de données du Texas est incertain après la victoire de Hinojosa à l'élection du gouverneur

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* Hinojosa s'engage à instaurer un moratoire sur les centres de données au Texas jusqu'à l'adoption de nouvelles lois

* L'État du Texas est l'une des régions où le secteur des centres de données connaît la plus forte croissance au monde

* Le secteur des centres de données au Texas a déjà rencontré des obstacles sous le gouverneur Greg Abbott

par Laila Kearney et Nathan Crooks

Le secteur des centres de données du Texas, en pleine effervescence, a été plongé dans l'incertitude par l'engagement de la gouverneure élue Gina Hinojosa à freiner la croissance rapide des projets d'entrepôts de serveurs.

Mme Hinojosa, qui a battu le républicain Greg Abbott lors d’un renversement de situation spectaculaire mardi, a martelé ce message au cours des dernières semaines de sa campagne, appelant à un moratoire à l’échelle de l’État et s’engageant, quelques jours avant le scrutin, à « mettre un terme à la prolifération des centres de données ».

Grâce à des ressources énergétiques abondantes, à des terrains relativement bon marché et à une politique favorable aux entreprises, le Texas est devenu ces dernières années l’une des régions les plus prisées pour le développement de centres de données. De grandes entreprises technologiques, notamment Meta, Google et Microsoft, ont annoncé d’importants projets de centres de données dans l’État au cours des deux dernières années.

Mais l’opposition croissante des communautés rurales et la multiplication des demandes de raccordement au réseau électrique de l’État avaient poussé même le gouverneur républicain, Abbott, à ordonner une suspension des autorisations de construction de centres de données plus tôt cette année.

Avant les élections, Mme Hinojosa avait déclaré qu’elle irait encore plus loin dans la lutte contre les centres de données en interdisant toute nouvelle autorisation jusqu’à ce que la législature de l’État adopte des lois « visant à protéger les Texans, afin que ceux-ci aient leur mot à dire pour décider si et comment les centres de données s’implantent dans notre communauté ».

Le secteur des centres de données était déjà sous pression avant les élections de mi-mandat. Le 3 août, Abbott est devenu l’un des premiers gouverneurs républicains des États-Unis à suspendre le raccordement de nouveaux centres de données au réseau électrique de l’État. Il a également ordonné un audit complet des projets , en mettant l’accent sur la demande en électricité, les impacts environnementaux et les allègements fiscaux accordés aux promoteurs.

Cette décision a marqué un revirement spectaculaire dans l’approche d’Abbott vis-à-vis des centres de données, qu’il soutenait encore quelques mois auparavant. Au moment où le Texas a suspendu le raccordement des centres de données à son réseau, l’opérateur du réseau de l’État, ERCOT, a indiqué qu’il suivait plus de 400 gigawatts de projets de centres de données — soit à peu près l’équivalent de la consommation électrique de tout le Sud des États-Unis — cherchant à se raccorder au réseau.

Le revirement d’Abbott a également remis en cause des projets de centres de données représentant des dizaines de milliards de dollars prévus au Texas et a semé le doute quant au remboursement des centaines de millions de dollars de dépôts de garantie versés par les centres de données souhaitant se raccorder au réseau.

Depuis qu’il a ordonné cet audit, Abbott a également pris des mesures pour sanctionner rétroactivement les infractions en matière d’eau commises par les centres de données et a temporairement interdit à l’État de délivrer des permis d’émission atmosphérique pour ces projets.

Abbott n’a toutefois pas décrété de moratoire officiel sur les centres de données, ce que Hinojosa s’est engagée à faire. Certaines mesures prises par Abbott avaient également une date d’expiration à court terme, comme l’interdiction des permis d’émission atmosphérique et l’audit, qui devait s’achever fin 2026.

« Les centres de données relient le développement économique aux préoccupations quotidiennes », a déclaré Brandon Rottinghaus, politologue à l’université de Houston, la veille du vote, en évoquant les factures d’électricité, l’approvisionnement en eau et les droits de propriété.

Les sondages ont montré que les électeurs ruraux, qui se trouvent « au cœur de bon nombre de ces conflits », étaient mécontents de l’expansion des centres de données à l’approche des élections, a-t-il ajouté.

Dans un sondage Reuters/Ipsos publié cette semaine, environ 42% des électeurs inscrits ont déclaré que limiter la construction de centres de données destinés à alimenter l’IA était une question très importante, voire la plus importante à leurs yeux.

Environ 76% des électeurs à l’échelle nationale se sont dits opposés à la construction d’un nouveau centre de données dans leur commune, selon un sondage sortie des urnes réalisé par NBC et SSRS. Avant le scrutin, un sondage de l’université de Houston réalisé en octobre avait révélé que 79% des électeurs texans susceptibles de voter étaient favorables à une limitation du nombre de centres de données pouvant être construits dans l’État.

« Les centres de données dans l’espace semblent plutôt attrayants en ce moment », a écrit mercredi matin sur X Elon Musk, qui a soutenu Abbott lors de l’élection et a dépensé à lui seul 158 millions de dollars pour promouvoir Ken Paxton, le candidat républicain au Sénat du Texas.