L'avalanche de données en provenance du Venezuela réjouit les investisseurs, mais un test de résistance face à une dette de 237 milliards de dollars les attend

Le Venezuela est sorti cette semaine d’une décennie de crise économique en publiant une multitude de données, renforçant ainsi les espoirs des investisseurs quant au fait que la restructuration de son énorme dette de 237 milliards de dollars reste une priorité du gouvernement, tout en mettant à nu l’ampleur du défi à relever.

Le cadre macroéconomique , qui offre l’aperçu le plus complet des finances vénézuéliennes depuis plus d’une décennie, couvre tous les aspects, des prévisions de PIB à la production pétrolière attendue, et place la dette publique totale bien au-dessus des 150 à 200 milliards de dollars attendus par la plupart des observateurs.

Cette publication marque une étape cruciale dans les efforts du Venezuela pour endiguer sa crise économique, assainir ses finances et, à terme, retrouver l’accès aux marchés financiers internationaux après près d’une décennie de défaut de paiement.

Mais le document soulignait à plusieurs reprises que la gestion de la dette était au cœur de la reprise économique.

« Ces dernières semaines, l’impression s’était renforcée que la restructuration de la dette n’était plus une priorité, la transition politique occupant le devant de la scène », a déclaré Nicolas Jaquier, gestionnaire de portefeuille chez Ninety One.

« Ce document a réaffirmé l’intention du gouvernement d’avancer relativement vite sur le front de la restructuration de la dette. »

Le véritable test viendra toutefois d’une analyse de viabilité de la dette, actuellement en cours, qui évaluera le montant que Caracas peut se permettre de rembourser tout en rétablissant la viabilité budgétaire — des calculs essentiels pour déterminer les pertes auxquelles les créanciers pourraient finalement être confrontés.

UNE MULTITUDE DE DÉTAILS

L’économie vénézuélienne , y compris son secteur pétrolier crucial, s’est considérablement contractée au cours de la dernière décennie, les sanctions américaines instaurées en 2017 ayant largement coupé le pays des marchés financiers internationaux.

Mais les cours des obligations ont bondi après que les forces américaines ont arrêté le président Nicolás Maduro lors d’un raid en janvier, ouvrant la voie à un gouvernement intérimaire favorable aux États-Unis, dirigé par l’ancienne vice-présidente Delcy Rodríguez, qui a accueilli favorablement les investisseurs internationaux .

En mai, Caracas a annoncé son intention de restructurer ses dettes, en engageant le cabinet américain Centerview pour le conseiller dans ce processus, tout en fixant un délai ambitieux de quatre semaines pour la publication de données économiques exhaustives.

Deux séismes dévastateurs survenus en juin ont retardé le processus. Mais le cadre présenté mardi contenait finalement plus de détails que ce à quoi la plupart s’attendaient.

« Ce document marque un moment historique pour le Venezuela, qui franchit ainsi une étape majeure pour revenir sur la scène internationale », a déclaré Simon Quijano-Evans, responsable de la stratégie chez Macro Hive.

Des chiffres macroéconomiques globalement conformes aux estimations du Fonds monétaire international, ainsi que des perspectives « relativement prudentes » pour le secteur pétrolier, ont également renforcé la confiance des investisseurs, a-t-il ajouté.

Le document estime la dette publique totale à 242 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin de 2025 , tout en prévoyant que le PIB devrait pratiquement doubler d’ici 2031 pour atteindre 200,9 milliards de dollars et que la production pétrolière devrait plus que doubler pour atteindre 2,9 millions de barils par jour d’ici une décennie.

Il prévoit également des déficits primaires jusqu’en 2030.

Le cours des obligations en dollars du Venezuela et de la compagnie pétrolière d’État PDVSA s’est redressé mardi à la suite de la publication du cadre macroéconomique, puis a encore progressé mercredi, selon les données de LSEG qui indiquaient que l’ USP17625AC1=1M , émis en 2022, avait gagné 2,5 cents pour s’établir à 56,38 cents pour un dollar.

DES OMBRES ET DU BROUILLARD À DES CHIFFRES CONCRETS

Les notes de bas de page indiquant que le montant total de la dette comprenait des obligations « intra-publiques » impliquant d’autres entités vénézuéliennes, telles que la banque centrale, ont joué un rôle crucial dans l’optimisme des investisseurs. Ce total comprenait également 17 milliards de dollars d’arriérés dus aux fournisseurs de PDVSA, qui pourraient faire l’objet d’un audit et être revus à la baisse.

Ces arriérés pourraient réduire la dette faisant l’objet de la restructuration principale et, potentiellement, limiter les pertes des créanciers privés.

Lorsqu’un chiffre de 240 milliards de dollars avait fuité plus tôt cette année, au milieu de « mois d’ombres et de brouillard », il semblait à beaucoup « être un chiffre sorti de nulle part pour des motifs cachés », a déclaré Christopher Sabatini, directeur du programme Amérique latine à Chatham House.

« Nous disposons désormais au moins d’une certaine clarté qui devrait jeter les bases d’une approche plus transparente, plus honnête sur le plan budgétaire et plus fiable pour aider le Venezuela à réintégrer les marchés internationaux des capitaux — ce dont il a désespérément besoin », a-t-il ajouté.

Mais cette plus grande clarté sur la dette a également mis en évidence à quel point il sera difficile de déterminer exactement quelles dettes le Venezuela finira par restructurer.

Le chiffre de 237,5 milliards de dollars est « nettement supérieur aux estimations précédentes du marché », a déclaré Maria Paola Figueroa, responsable de Frontier LatAm Research à l’Institut de finance internationale.

« Définir le périmètre réel des créances à restructurer constituera un défi majeur », a ajouté Mme Figueroa.

Elle a ajouté que les sanctions américaines restaient un obstacle majeur, car les dérogations actuelles ne permettent pas de négociations directes sur la dette, tandis que la coordination d’une base de créanciers hétérogène, notamment la Chine, venait compliquer la tâche.

« Je m’attends à une forte volatilité des marchés dans les mois à venir en raison des lacunes du plan d’ (annoncé) », a déclaré Liliana Rojas-Suarez, directrice de l’initiative Amérique latine au Center for Global Development, ajoutant que les prévisions de croissance durable semblaient « extrêmement optimistes ».

« La voie vers la reprise du Venezuela dépend fortement de la qualité et de la crédibilité de la restructuration de la dette. »

Le Venezuela n’a pas précisé quand il comptait publier l’analyse complète de la viabilité de la dette (DSA), et Rodrigo Eyzaguirre, responsable du pôle Amérique latine chez FrontierView, une société du groupe Oxford Economics, a indiqué que d’autres éléments clés, notamment les taux d’intérêt proposés et les échéanciers, le traitement des intérêts en souffrance et les décotes attendues, étaient également en suspens.

Le gouvernement publiera cette analyse dans les « jours ou semaines à venir », a déclaré mercredi à la télévision d’État le vice-ministre des Finances, Christiam Hernandez, ajoutant que le processus avait été « mené avec beaucoup de rigueur, une grande discipline et, surtout, une connaissance pratique de l’économie vénézuélienne ».

M. Hernandez a ajouté que 44 % de la dette du pays liée à ses euro-obligations correspondait à des intérêts, ce qui rendait « impératif que le Venezuela franchisse désormais le pas, restructure ses dettes, poursuive la stabilisation des variables macroéconomiques et trace la voie vers l’avenir ».

Le pays doit également déterminer quelles dettes pourraient être exclues de la restructuration, telles que les dettes entre entités publiques ou les dettes contestées.

Si cette transparence a renforcé la confiance pour l’instant, les investisseurs attendent toujours avec prudence la DSA — et espèrent une implication accrue d’organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international .

« Un programme crédible soutenu par le FMI, ainsi que des réformes budgétaires et monétaires plus efficaces, sont essentiels pour rétablir la viabilité de la dette et soutenir de nouveaux gains sur les marchés à moyen terme », a déclaré M. Eyzaguirre.