L’Auxiliaire et Allianz France au sein du Fonds d’Amorçage Industriel Lyon-Saint-Etienne

(AOF) - Le fonds d'Amorçage industriel Lyon-Saint-Etienne accueille deux nouveaux investisseurs institutionnels privés de premier plan : L’Auxiliaire, assureur lyonnais de forme mutualiste et spécialiste du BTP depuis 1863, et Allianz France, acteur majeur de l’assurance. Dans la foulée de son lancement début 2022 avec un montant initial de 40 millions d'euros et la réalisation de premiers investissements dans Healshape et Revcoo, le fonds a d'ores et déjà dépassé son objectif initial de 60 millions d'euros et poursuit sa dynamique.

La société de gestion Demeter Investment Managers, acteur majeur du capital investissement dédié à la transition énergétique et écologique, gère ce fonds d'amorçage et de capital-risque dédié au financement des sociétés industrielles durables sur les territoires des métropoles de Lyon et de Saint-Etienne.

Classifié " Sustainable Finance Disclosure Regulation article 9 ", le plus haut standard en matière d'investissement durable, ce Fonds bénéficie du soutien de souscripteurs publics (Métropoles de Lyon et de Saint-Etienne, Banque des Territoires) et de souscripteurs privés (institutionnels et industriels), ces derniers étant majoritaires.

" À travers le Fonds d'Amorçage Industriel Métropolitain, la Métropole de Lyon est fière d'accompagner le développement d'entreprises qui répondent à des enjeux de société. Les premiers investissements sont exemplaires : captation de CO2 dans les fumées, prothèses mammaires régénératives et biodégradables, revalorisation de déchets alimentaires... La Métropole de Lyon se réjouit que le Fonds ait su rassembler autant de partenaires et souhaite la bienvenue à Allianz France et L'Auxiliaire, tous deux bien ancrés dans notre territoire ", déclare Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.

Le fonds a déjà réuni 67 millions d'euros de souscriptions, et poursuit sa levée de fonds, afin d'atteindre sa taille maximale (hard cap) de 80 millions d'euros à la fin de l'année. La dynamique se poursuit également sur les nouveaux investissements, avec trois opérations en cours, dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation durables. Le plan de marche, afin de constituer un portefeuille de 20 à 25 pépites industrielles, est respecté.