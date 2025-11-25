L'autorité polonaise de la concurrence enquête sur la politique de confidentialité d'Apple

Le bureau polonais anti-monopole UOKiK enquête pour savoir si Apple AAPL.O restreint la concurrence sur le marché de la publicité mobile par le biais de sa politique de confidentialité, a-t-il déclaré mardi.

Le régulateur soupçonne que le cadre App Tracking Transparency (ATT) du géant de la technologie, introduit dans iOS 14.5 et les versions ultérieures, pourrait limiter la capacité des applications tierces à collecter des données utilisateur pour des publicités personnalisées tout en favorisant le propre service publicitaire d'Apple.

"Nous soupçonnons que la politique ATT a pu induire les utilisateurs en erreur quant au niveau de protection de la vie privée tout en renforçant l'avantage concurrentiel d'Apple sur les éditeurs indépendants", a déclaré Tomasz Chrostny, président de l'UOKiK, dans un communiqué.

"De telles pratiques peuvent constituer un abus de position dominante."

Si l'infraction est confirmée, Apple pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel en Pologne. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Les autorités de la concurrence d'Allemagne, d'Italie et de Roumanie enquêtent également sur les politiques d'Apple en matière d'ATT, a déclaré UOKiK, ajoutant qu'en mars, une autorité française a imposé une amende de 150 millions d'euros (172,86 millions de dollars) à l'entreprise.

(1 dollar = 0,8678 euro)