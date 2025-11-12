L'autorité irlandaise de régulation des médias ouvre une enquête sur le X d'Elon Musk

L'autorité irlandaise de régulation des médias a ouvert une enquête sur la plateforme de médias sociaux X mercredi, car elle ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de faire appel des décisions de modération du contenu et que ses systèmes internes de traitement des plaintes ne sont pas faciles d'accès.

L'enquête évaluera la conformité de X, propriété d'Elon Musk, avec certaines parties de la loi sur les services numériques de l'Union européenne (DSA), a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué.

L'autorité de régulation est chargée de superviser les plateformes établies en Irlande pour s'assurer qu'elles respectent la DSA.