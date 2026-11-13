L'autorité irlandaise de protection des données inflige une amende de 11 millions d'euros au propriétaire de Tinder

La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 11 millions d'euros à MTCH Technology Services Limited, la filiale irlandaise de Match Group MTCH.O , pour ne pas avoir fourni aux utilisateurs de Tinder une copie de leurs données personnelles, a annoncé vendredi l'autorité de régulation.

« Bien que cet outil ait été présenté aux utilisateurs comme un moyen d'obtenir une copie de leurs données Tinder, la DPC a constaté qu'il ne leur fournissait pas l'intégralité de leurs données à caractère personnel », a déclaré la commission dans un communiqué.