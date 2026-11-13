L'autorité irlandaise de protection des données inflige une amende de 11 millions d'euros au propriétaire de Tinder

La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 11 millions d'euros à MTCH Technology Services Limited, la filiale irlandaise de Match Group MTCH.O , pour ne pas avoir fourni aux utilisateurs de Tinder une copie de leurs données personnelles, a annoncé vendredi l'autorité de régulation.
« Bien que cet outil ait été présenté aux utilisateurs comme un moyen d'obtenir une copie de leurs données Tinder, la DPC a constaté qu'il ne leur fournissait pas l'intégralité de leurs données à caractère personnel », a déclaré la commission dans un communiqué.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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