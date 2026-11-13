 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité irlandaise de protection des données inflige une amende de 11 millions d'euros au propriétaire de Tinder
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 12:28

Ajouter Boursorama à vos sources

La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 11 millions d'euros à MTCH Technology Services Limited, la filiale irlandaise de Match Group MTCH.O , pour ne pas avoir fourni aux utilisateurs de Tinder une copie de leurs données personnelles, a annoncé vendredi l'autorité de régulation.

« Bien que cet outil ait été présenté aux utilisateurs comme un moyen d'obtenir une copie de leurs données Tinder, la DPC a constaté qu'il ne leur fournissait pas l'intégralité de leurs données à caractère personnel », a déclaré la commission dans un communiqué.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

MATCH GROUP
41,7800 USD NASDAQ +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 355 -0,08%
ADOCIA
4,95 +15,01%
2CRSI
19,4 +5,84%
Pétrole Brent
96,14 +0,20%
SOITEC
104,9 -0,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank