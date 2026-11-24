L'autorité de surveillance financière britannique a averti les entreprises technologiques et les réseaux sociaux que les agents IA proposant des services financiers pourraient faire l'objet de mesures réglementaires, exhortant les entreprises à se mettre rapidement en relation avec les autorités de contrôle.

Cette déclaration, publiée mardi, coïncidait avec le lancement par Meta ( META.O ) de son agent IA Muse au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, Muse peut effectuer des tâches telles que le renouvellement d’une assurance automobile, la demande de remboursements et les achats en ligne, mais il ne pourra pas, dans un premier temps, accéder aux relevés de compte bancaire ni fournir de conseils financiers personnalisés.

La Financial Conduct Authority n’a cité aucune entreprise dans sa déclaration de mardi et a adressé ses recommandations aux entreprises envisageant de lancer des produits basés sur des agents au Royaume-Uni.

La FCA a précisé que le simple fait de qualifier une entreprise de fournisseur de technologies ne la dispense pas de la réglementation financière si ses produits incluent des services réglementés tels que des promotions financières, des conseils ou des services de paiement.

Le secteur financier est confronté à des inquiétudes croissantes quant au fait que les agents IA pourraient aider les entreprises technologiques à s’étendre dans des domaines lucratifs du secteur. Les banques ont déjà appelé le régulateur à examiner de près l’utilisation des chatbots IA pour fournir des conseils financiers aux consommateurs.

Muse de Meta est l’une des applications connaissant la croissance la plus rapide jamais enregistrée, avec plus de 10 millions de téléchargements depuis son lancement en septembre aux États-Unis.

Contrairement à la version américaine, Muse au Royaume-Uni ne peut pas accéder aux soldes des comptes bancaires des utilisateurs, à leurs placements ou à leurs informations hypothécaires pour fournir des conseils financiers personnalisés ou des recommandations budgétaires, a précisé Meta.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise avait entamé des discussions avec les autorités de régulation compétentes.

L’entreprise de réseaux sociaux souhaite connecter Muse aux services bancaires britanniques, mais uniquement après avoir consulté les autorités de régulation et obtenu toutes les licences nécessaires pour garantir sa conformité avec la législation locale, a ajouté le porte-parole.

Dans son communiqué, la FCA a également indiqué que les consommateurs qui utilisent des agents basés sur l’IA devaient s’assurer de bien comprendre quelles protections, le cas échéant, leur sont accordées en cas de problème, ainsi que la nature des informations qu’ils partagent et si cela peut se faire en toute sécurité.