L'autorité de surveillance britannique ordonne à Aramark de céder Entier après l'enquête sur la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a ordonné jeudi à la société américaine Aramark ARMK.N de vendre la société de restauration offshore Entier, après qu'une enquête a révélé que la fusion nuirait considérablement à la concurrence pour les services aux plates-formes pétrolières et gazières de la mer du Nord.

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré que l'opération, conclue en janvier 2025, combinait deux des trois seuls grands fournisseurs de services de restauration et de gestion des installations offshore sur le plateau continental britannique, laissant aux clients un choix limité et potentiellement confronté à des prix plus élevés ou à une réduction de la qualité du service.

Aramark, qui a acquis une participation de 90 % dans Entier, a choisi de ne pas offrir de solution et a retiré une proposition initiale, a déclaré la CMA, ce qui a amené le régulateur à conclure que seule une vente complète d'Entier à un acheteur agréé rétablirait la concurrence.

Aramark n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La CMA dispose à présent de 12 semaines pour accepter les engagements définitifs d'Aramark ou pour rendre une ordonnance finale obligeant l'entreprise à vendre Entier, dont le siège est à Aberdeen.