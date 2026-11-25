L'autorité de régulation malaisienne réclame 146 millions de dollars de dommages-intérêts à Google pour des contenus « préjudiciables »

L'autorité de régulation des communications de Malaisie a déclaré mercredi avoir engagé des poursuites judiciaires contre Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, réclamant un total de 600 millions de ringgits (145,84 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts, au motif que l'entreprise n'aurait pas pris les mesures adéquates pour lutter contre les contenus préjudiciables .

La Commission malaisienne des communications et du multimédia a déclaré que Google, un investisseur majeur dans le pays, n’avait pas pris de mesures adéquates pour lutter contre les contenus liés aux jeux d’argent en ligne, aux escroqueries et à la fraude sur sa plateforme YouTube , ni pris de mesures proactives concernant les « divers contenus controversés » publiés par un blogueur bien connu.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Les dommages-intérêts réclamés visent à compenser les ressources et les effectifs considérables mobilisés pour traiter plus de 50 000 contenus en ligne préjudiciables résultant de la défaillance systémique de Google, ainsi qu’à garantir la sécurité de la plateforme de réseaux sociaux », a déclaré l’autorité de régulation dans un communiqué concernant les deux actions en justice intentées.

Ces poursuites interviennent quelques semaines seulement après que Google a annoncé son intention d’investir 15 milliards de dollars en Malaisie entre 2027 et 2028, ces dépenses étant destinées à la construction de campus de centres de données, à l’énergie propre, au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en eau et à la formation continue des travailleurs.

Le gouvernement malaisien entretient des relations tendues avec les grandes entreprises de réseaux sociaux, notamment TikTok et, auparavant, Meta Platforms META.O Facebook , qu’il accuse de ne pas supprimer les contenus qu’il juge préjudiciables.

(1 $ = 4,1140 ringgits)