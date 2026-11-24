L'autorité britannique de régulation des services financiers a déclaré mardi qu'elle soutenait l'adoption en toute sécurité de l'IA agentique dans le pays, mais qu'elle définirait des attentes spécifiques à l'intention des développeurs, cette technologie bouleversant rapidement le secteur.

Ces déclarations de la Financial Conduct Authority font suite au lancement par Meta META.O de son agent IA personnel Muse au Royaume-Uni, et l’autorité de surveillance a sollicité une large participation des parties prenantes afin de définir les exigences réglementaires applicables aux services fournis par les agents IA.