L'autorité britannique de régulation des services financiers a déclaré mardi qu'elle soutenait l'adoption en toute sécurité de l'IA agentique dans le pays, mais qu'elle définirait des attentes spécifiques à l'intention des développeurs, cette technologie bouleversant rapidement le secteur.
Ces déclarations de la Financial Conduct Authority font suite au lancement par Meta META.O de son agent IA personnel Muse au Royaume-Uni, et l’autorité de surveillance a sollicité une large participation des parties prenantes afin de définir les exigences réglementaires applicables aux services fournis par les agents IA.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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