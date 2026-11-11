L'autorité de régulation espagnole ouvre une enquête sur TikTok mais refuse la demande du gouvernement visant à bloquer l'application

L'AEPD, l'autorité espagnole chargée de la protection des données, a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur la prolifération présumée de contenus pédopornographiques sur la plateforme de réseaux sociaux TikTok, révélée par une enquête menée par un site d'information local.
L’AEPD a toutefois rejeté la demande du gouvernement visant à bloquer temporairement l’application dans le pays, préférant opter pour des mesures ciblant des contenus spécifiques.
-
Cette enquête espagnole intervient alors que les grandes entreprises technologiques font l'objet d'une surveillance accrue dans toute l'Europe concernant les contenus en ligne préjudiciables et illégaux affectant les mineurs
-
TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
-
Par ailleurs, le procureur général d’Espagne a ordonné au procureur chargé de la cybercriminalité d’enquêter sur “tout crime potentiel lié à la production et à la diffusion de matériel pédopornographique et à la corruption de mineurs qui aurait pu être commis” sur TikTok
-
La demande du gouvernement visant à suspendre l’accès à la plateforme fait suite à un reportage d’investigation du site d’information espagnol Maldita.es, qui a recensé 1 183 publications à caractère explicite
-
L’AEPD a indiqué qu’elle demanderait à Maldita.es de lui fournir les liens identifiés dans son enquête et qu’elle demanderait à TikTok de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour supprimer les contenus signalés
-
Après avoir examiné ces informations, l’agence a indiqué qu’elle prendrait des mesures “concrètes, proportionnées et appropriées”, telles que le blocage de l’accès aux liens et à certains contenus impliquant un traitement illicite des données des mineurs
-
L’AEPD a précisé que l’autorité principale chargée de la protection de la vie privée pour TikTok en Europe était la Commission irlandaise de protection des données, ce qui limitait les pouvoirs de l’autorité de contrôle espagnole
-
Elle a toutefois précisé qu’elle partagerait ces informations avec les autorités irlandaises, d’autres autorités de contrôle européennes et la Commission européenne
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer