L'autorité de régulation espagnole ouvre une enquête sur TikTok mais refuse la demande du gouvernement visant à bloquer l'application

L'AEPD, l'autorité espagnole chargée de la protection des données, a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur la prolifération présumée de contenus pédopornographiques sur la plateforme de réseaux sociaux TikTok, révélée par une enquête menée par un site d'information local.

L’AEPD a toutefois rejeté la demande du gouvernement visant à bloquer temporairement l’application dans le pays, préférant opter pour des mesures ciblant des contenus spécifiques.