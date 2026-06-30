L'autorité de régulation britannique propose d'assouplir les règles relatives aux paiements sur les boutiques d'applications d'Apple et de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la consultation ainsi que les commentaires de Google aux paragraphes 5 et 6)

L'autorité britannique de la concurrence a proposé mardi d'autoriser les développeurs d'applications à orienter les utilisateurs vers des options de paiement alternatives en dehors des boutiques d'applications d'Apple AAPL.O et de Google GOOGL.O , afin de réduire les commissions et de stimuler la concurrence.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que ces propositions supprimeraient les restrictions qui empêchent actuellement les développeurs britanniques d’orienter les utilisateurs vers des options de paiement hors plateforme, lesquelles sont interdites par Apple et soumises à des restrictions par Google.

L'autorité de régulation a précisé que les frais facturés par les entreprises pour autoriser ce type de « redirection » devraient être équitables et raisonnables, et inférieurs aux commissions actuelles des boutiques d'applications, les économies réalisées devant être répercutées sur les consommateurs ou réinvesties dans l'innovation.

Elle envisage également d’exiger d’Apple qu’elle ouvre l’accès à sa technologie de communication en champ proche (NFC), ce qui permettrait potentiellement aux développeurs de proposer des services de paiement sans contact au sein de leurs propres applications iOS.

“Nous avons déjà mis en œuvre les changements que la CMA propose aujourd’hui”, a déclaré Google dans un communiqué transmis par e-mail.

La société a mis en avant les nouvelles conditions d’utilisation du Play Store introduites au début du mois, qui permettent aux développeurs de rediriger les utilisateurs vers des transactions en dehors de la plateforme, sous réserve de certaines restrictions, ainsi que les modifications apportées à sa structure tarifaire.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.