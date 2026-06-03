L'autorité de régulation britannique impose de nouvelles exigences en matière de concurrence concernant le moteur de recherche Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les exigences de la CMA, ainsi que des informations générales et le contexte à partir du paragraphe 2)

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi avoir imposé de nouvelles exigences de conduite aux services de recherche de Google GOOGL.O , notamment en permettant aux éditeurs de se soustraire à l'entraînement des modèles d'IA du géant américain de la technologie, alors que l'organisme de surveillance renforce son contrôle.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a fait part de ses préoccupations concernant la position dominante de Google dans le domaine des services de recherche.

Google représente plus de 90 % des requêtes au Royaume-Uni, et l'autorité de régulation avait mené des consultations sur la question afin de garantir une concurrence effective.

La CMA a déclaré mercredi que les exigences imposées à Google dans le cadre du régime de concurrence sur les marchés numériques donnaient “aux éditeurs plus de contrôle et un pouvoir de négociation accru sur l'utilisation de leur contenu”, tout en garantissant un accord équitable.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en dehors des heures de bureau.

L'autorité de régulation a déclaré que l'entreprise serait désormais également tenue de s'assurer que le contenu des éditeurs, y compris des organes de presse, soit correctement attribué dans les résultats de recherche générés par l'IA, à l'aide de liens clairs.

Les services de recherche de Google font l'objet d'une surveillance réglementaire à travers le monde, notamment aux États-Unis et dans l' Union européenne , et la société a déclaré en mars qu'elle développait de nouveaux contrôles de recherche pour répondre aux préoccupations britanniques en matière de concurrence.

“Google a récemment annoncé des changements dans son activité de recherche et les exigences que nous avons introduites aujourd’hui sont conçues pour répondre à ce que Google fait actuellement et fera à l’avenir”, a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, dans un communiqué.