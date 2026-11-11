L'autorité de régulation britannique exige des mesures correctives en matière de concurrence dans le cadre de l'opération Unilever-McCormick de 65 milliards de dollars dans le secteur agroalimentaire

L'autorité britannique de la concurrence a signifié au géant agroalimentaire Unilever et au fabricant américain d'épices McCormick qu'ils devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les ingrédients déshydratés et les mélanges de sauces, sous peine de faire l'objet d'une enquête approfondie sur leur projet d'accord alimentaire d'une valeur de 65 milliards de dollars.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré mercredi que les entreprises pouvaient proposer des mesures correctives pour répondre à ses préoccupations avant la date limite du 18 novembre afin d'éviter une enquête approfondie.

Un examen approfondi peut aboutir à l’autorisation de l’opération, à son autorisation sous réserve de mesures correctives telles que des cessions d’actifs, ou à son blocage.

Unilever ULVR.L avait annoncé en mars son intention de fusionner son activité agroalimentaire avec celle de McCormick MKC.N , fabricant des marques Frank's RedHot et French's (moutarde), afin de créer une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars , ce qui constituerait la deuxième plus grande opération jamais enregistrée dans le secteur agroalimentaire.

Les activités grand public de McCormick au Royaume-Uni comprennent des mélanges d’ingrédients secs et des sauces commercialisés sous la marque Schwartz, tandis qu’Unilever commercialise une gamme de produits alimentaires, notamment des sauces en poudre et des mélanges pour plats, sous les marques Knorr, Maille et Colman’s.

À l’issue d’un premier examen, la CMA a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cette opération pourrait réduire la concurrence dans la fourniture de mélanges d’ingrédients secs, tels que les mélanges pour chili con carne, et de sauces en poudre, telles que la sauce au persil, aux détaillants britanniques.

L’autorité de régulation a indiqué que la marque Maggi de Nestlé NESN.S , la marque Bisto de Premier Foods PFD.L et les marques de distributeurs n’offraient qu’une concurrence limitée sur ces marchés.

La CMA a également examiné l’approvisionnement des supermarchés en moutarde, mais a conclu que les moutardes de type anglais, français et américain constituaient des marchés distincts, car les consommateurs ne les considèrent pas comme des substituts proches. En conséquence, elle a estimé que les marques Colman’s et Maille d’Unilever n’étaient pas en concurrence directe avec la marque French’s de McCormick et n’a soulevé aucune préoccupation en matière de concurrence.

“Il s’agit d’une étape attendue dans le processus réglementaire, et nous travaillons de manière constructive avec la CMA pour trouver une solution appropriée”, a déclaré un porte-parole d’Unilever, ajoutant que l’entreprise avait déjà décidé de céder la marque Colman’s et ses actifs afin de répondre aux éventuelles préoccupations en matière de concurrence.

“Les discussions avec les acheteurs potentiels avancent bien”, a précisé le porte-parole.

McCormick a également indiqué qu’elle collaborait de manière constructive avec la CMA.