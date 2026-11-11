L'autorité de régulation britannique exige des mesures correctives en matière de concurrence dans le cadre de l'opération de fusion entre Unilever et McCormick, d'une valeur de 65 milliards de dollars

L'autorité britannique de la concurrence a signifié au géant agroalimentaire Unilever ULVR.L et au fabricant américain d'épices McCormick MKC.N qu'ils devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les mélanges pour recettes et les sauces, sous peine de voir leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars faire l'objet d'une enquête approfondie.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré mercredi que les entreprises pouvaient proposer des mesures correctives pour répondre à ses préoccupations avant la date limite du 18 novembre afin d’éviter une enquête approfondie.

Un examen approfondi peut aboutir à l'autorisation de l'opération, à son autorisation sous réserve de mesures correctives telles que la cession d'actifs, ou à son blocage.

Unilever avait annoncé en mars son intention de fusionner son activité agroalimentaire avec celle de McCormick, fabricant des marques Frank's RedHot et French's (moutarde), afin de créer une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars , ce qui en ferait la deuxième plus grande opération jamais enregistrée dans le secteur agroalimentaire.

Les activités grand public de McCormick au Royaume-Uni comprennent des herbes, des épices et des sauces commercialisées sous la marque Schwartz, tandis qu’Unilever commercialise une gamme de produits alimentaires, notamment des sauces déshydratées et des mélanges pour plats, sous les marques Knorr, Maille et Colman’s.

À l’issue d’un premier examen, la CMA a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cette opération pourrait réduire la concurrence dans la fourniture de mélanges d’ingrédients déshydratés, tels que les mélanges pour chili con carne, et de sauces déshydratées, telles que la sauce au persil, aux détaillants britanniques.

L'autorité de régulation a indiqué que la marque Maggi de Nestlé NESN.S , Bisto de Premier Foods PFD.L , ainsi que les marques de distributeurs n'offraient qu'une concurrence limitée sur ces marchés.

«Il s’agit d’une étape prévisible dans le processus réglementaire, et nous travaillons de manière constructive avec la CMA pour trouver une mesure corrective appropriée», a déclaré un porte-parole d’Unilever. McCormick a également indiqué qu’elle collaborait de manière constructive avec la CMA.

Sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez, Unilever est en train de restructurer son portefeuille pour se concentrer sur les activités de soins personnels et de beauté, qui connaissent une croissance plus rapide. L'entreprise a cédé son activité de crèmes glacées l'année dernière.

LA MOUTARDE FAIT L’AFFAIRE

La CMA a estimé que les moutardes de type anglais, français et américain constituaient des marchés distincts, car les consommateurs ne les considèrent pas comme des substituts proches. Elle n’a donc pas constaté de problèmes de concurrence liés au regroupement de la marque French’s de McCormick avec les moutardes Colman’s et Maille d’Unilever.

Unilever a déclaré avoir déjà décidé de céder la marque Colman's, qui produit également de la sauce à la menthe et des mélanges pour recettes, afin de répondre «de manière proactive» aux éventuelles préoccupations en matière de concurrence, et a indiqué que les discussions avec les acheteurs potentiels avançaient bien.

« La raison pour laquelle Unilever envisageait de vendre Colman’s a toujours été pour des raisons de concurrence; maintenant que ce n’est plus un sujet de préoccupation pour la CMA, la marque ne sera probablement pas vendue », a déclaré Chris Beckett, analyste chez Quilter Cheviot.

M. Beckett a ajouté que les produits Schwartz de McCormick au Royaume-Uni pourraient faire partie d’un ensemble de mesures correctives.

McCormick n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’opération a franchi un obstacle réglementaire majeur aux États-Unis le 5 octobre, lorsqu’elle a été approuvée en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino, comme l’indiquent les registres de la Commission fédérale du commerce (FTC).

À 12 h 11 GMT, le cours de l’action Unilever était pratiquement inchangé, tandis que celui de McCormick reculait de 0,5 % dans les échanges avant l’ouverture des marchés américains.

Par ailleurs , la CMA a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant le projet de fusion de 25 milliards de dollars entre le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N sur le marché britannique des revêtements de retouche automobile, donnant aux entreprises une semaine pour proposer des mesures correctives sous peine de faire l’objet d’une enquête plus approfondie.