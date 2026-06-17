L'autorité de régulation britannique établit de nouvelles règles concernant Google Search afin de renforcer la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions fournies par la CMA tout au long du texte)

L'autorité britannique de la concurrence a ordonné à Google de faire preuve d'une plus grande transparence sur le fonctionnement de son classement dans les résultats de recherche, dans le cadre de nouvelles exigences visant à garantir “des conditions plus équitables” pour les entreprises et à améliorer les services du géant américain de la technologie dans le pays.

La première exige de Google qu’il améliore la transparence et l’équité dans le classement des résultats de recherche, tandis que la seconde lui impose de permettre aux utilisateurs de transférer leurs données de recherche à des tiers agréés, a indiqué mercredi l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) dans un communiqué.

L’autorité de régulation a fait part de ses inquiétudes concernant la position dominante de Google dans le domaine de la recherche, en attribuant à l’entreprise le “statut de marché stratégique”, ce qui lui permet de définir des règles ciblées pour accroître la transparence.

“Ces nouvelles mesures garantiront un classement équitable et objectif des résultats de recherche, avec des informations plus claires sur les changements et des voies efficaces pour faire part de ses préoccupations”, a déclaré Will Hayter, directeur exécutif de la CMA chargé des marchés numériques, dans ce communiqué.

Elles s’appuient sur les obligations de conduite déjà imposées à Google par l’autorité de régulation au début du mois , qui permettent aux éditeurs d’empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les fonctionnalités d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Mercredi, la CMA a indiqué que “d’autres mesures sont attendues au cours de l’été”.