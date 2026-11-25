L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle examinait les mesures correctives proposées par McCormick MKC.N afin de répondre à ses préoccupations en matière de concurrence soulevées par l'accord alimentaire de 65 milliards de dollars conclu entre cette société américaine et Unilever ULVR.L .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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